Качество воды улучшили в домах жителей из 48 округов Подмосковья за шесть лет. Это коснулось более чем двух миллионов человек, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

По его словам, за это время на улучшение воды выделили не менее 1,94 миллиарда рублей. Это деньги как из областного, так и федерального бюджетов.

За шесть лет в Подмосковье было построено и модернизировано уже почти 400 объектов, в том числе новых водозаборных узлов, станций водоочистки и водоподготовки Евгений Хромушин.

Доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой в Подмосковье, выросла уже до 92,7%.

«Этот показатель превышает плановое значение 2021 года — 90,1%», — отметил Хромушин.

Он объяснил, что такие цифры установлены государственной программой Московской области. Но регион уже превзошел их.

До конца года планируем улучшить качество питьевой воды еще для 230 тысяч человек Евгений Хромушин.

Речь идет о жителях Балашихи, Солнечногорска, Раменского, Чехова, Богородского, Дзержинского, Зарайска, Ленинского, Люберец, Одинцова, Фрязина, Можайска, Щелкова.

Чтобы улучшить воду в этих округах, там отремонтируют или построят 18 водозаборных узлов.

«Работы по улучшению качества воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 года», — сообщил Хромушин.

С 2022 года запланировали ремонт сетей водоснабжения в Воскресенске, Павловском Посаде, Солнечногорске, а также Дмитрове и других округах.