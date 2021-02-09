Чистой водой обеспечат еще больше домов Орехово-Зуева. Старые скважины закроют в 2021 году

В Орехово-Зуеве еще 120 тысяч жителей стали получать чистую питьевую воду. Это сделали благодаря крупному ремонту сетей, по которым она потекла из артезианских скважин на границе с Владимирской областью. К концу этого года здесь не останется плохой воды, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Еще в 2017 году сети Орехово-Зуева связали с Восточной системой водоснабжения во Владимирской области. Она включает в себя 57 артезианских скважин и четыре насосные станции.

У нас сейчас вода в Орехово-Зуево приходит по восточной магистрали. Она чистая, даже можно сказать, что родниковая. Но в городском округе осталось 26 скважин — они разного качества Андрей Воробьев.

Этих скважин не останется. Уже сейчас по восточной магистрали в Орехово-Зуево поступает не менее 13 тысяч кубических метров чистой воды в сутки. Этого объема хватает для 36% потребления в округе.

Осенью в Орехово-Зуеве пройдет второй этап модернизации. Это увеличит поток чистой воды на пять тысяч кубических метров.

«То есть 50% потребления будет обеспечено родниковой водой», — уточнил Велиховский.

Уже сейчас разберутся с семью из них, а со всеми остальными — в октябре. До конца 2021-го реконструируют насосные станции № 2 и 3, а № 1 увеличит свои мощности почти в два раза. Весь восток Подмосковья охватят чистой водой.

Более миллиона жителей Подмосковья увидят результат проведенной работы. Мы дадим воду улучшенного качества в Балашиху, Павловский Посад, Ногинск. Весь восток будет охвачен этой чистой водой Антон Велиховский.

Программа «Чистая вода» началась в Подмосковье в 2014 году. За этот период построили и восстановили почти 400 водозаборных узлов и станций, а качество воды улучшили для двух миллионов жителей.