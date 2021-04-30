Качество воды улучшат у 200 тысяч жителей Подмосковья за год. И вот в каких округах
За год качество питьевой воды улучшат еще у 200 тысяч жителей Подмосковья. Это сделают по поручению главы региона Андрея Воробьева.
В областном Министерстве ЖКХ рассказали, сколько жителей каждого городского округа получат улучшенную воду в 2021-м.
Можайск
В мае питьевой водой улучшенного качества обеспечат около тысячи жителей Можайска. Здесь завершается реконструкция ВЗУ в деревне Красный Балтиец.
Ремонт водозаборного узла провели уже на 76%. Когда работу закончат, качество воды вырастет у тысячи человек.
Щелково
К декабрю очищенную воду получат еще 18,7 тысячи жителей Щелкова. А чтобы это стало возможным, в округе завершается капитальный ремонт двух ВЗУ — в поселке Краснознаменский и на Центральной улице.
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что работу сделали уже на 70% в Краснознаменском и на 37% — на Центральной улице.
Зарайск
К маю качество воды вырастет почти у 500 жителей Зарайска. Достичь этого поможет модернизация нескольких станций по водоочистке. Стадии готовности объектов составляют уже 50%.
Ленинский
К декабрю водой улучшенного качества обеспечат более 2,5 тысячи жителей Ленинского округа.
Для этого здесь строят ВЗУ на территории деревни Дроздово. Изменения почувствуют 2 548 жителей округа.
Люберцы
К декабрю качество питьевой воды станет лучше и у 7,5 тысячи жителей Люберец.
Здесь достроят водопроводные насосные станции, способные обеспечить чистой водой свыше семи тысяч человек.
Солнечногорск
Еще 600 жителей Солнечногорска получат воду улучшенного качества к декабрю этого года.
В округе уже близится к завершению реконструкция ВЗУ № 14 в деревне Новая.
Чехов
К декабрю улучшенную воду получат более 3,5 тысячи жителей Чехова.
В округе идет строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания Мещерское, которые обеспечат чистой водой дополнительно 3 625 человек, из которых 1,5 тысячи — в социальных учреждениях.
Раменское
Почти 3,5 тысячи жителей Раменского обеспечат качественной водой тоже к декабрю.
Для этогго строят ВЗУ, резервуар чистой воды и станцию обезжелезивания в ЖК «Раменский».
Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за семь лет питьевая вода улучшенного качества пришла в дома более двух миллионов жителей Подмосковья.