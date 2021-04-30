Качество воды улучшат у 200 тысяч жителей Подмосковья за год. И вот в каких округах

За год качество питьевой воды улучшат еще у 200 тысяч жителей Подмосковья. Это сделают по поручению главы региона Андрея Воробьева.

В областном Министерстве ЖКХ рассказали, сколько жителей каждого городского округа получат улучшенную воду в 2021-м.

Можайск

В мае питьевой водой улучшенного качества обеспечат около тысячи жителей Можайска. Здесь завершается реконструкция ВЗУ в деревне Красный Балтиец.

Ремонт водозаборного узла провели уже на 76%. Когда работу закончат, качество воды вырастет у тысячи человек.

Щелково

К декабрю очищенную воду получат еще 18,7 тысячи жителей Щелкова. А чтобы это стало возможным, в округе завершается капитальный ремонт двух ВЗУ — в поселке Краснознаменский и на Центральной улице.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что работу сделали уже на 70% в Краснознаменском и на 37% — на Центральной улице.

Зарайск

К маю качество воды вырастет почти у 500 жителей Зарайска. Достичь этого поможет модернизация нескольких станций по водоочистке. Стадии готовности объектов составляют уже 50%.

Ленинский

К декабрю водой улучшенного качества обеспечат более 2,5 тысячи жителей Ленинского округа.

Для этого здесь строят ВЗУ на территории деревни Дроздово. Изменения почувствуют 2 548 жителей округа.

Люберцы

К декабрю качество питьевой воды станет лучше и у 7,5 тысячи жителей Люберец.

Здесь достроят водопроводные насосные станции, способные обеспечить чистой водой свыше семи тысяч человек.

Солнечногорск

Еще 600 жителей Солнечногорска получат воду улучшенного качества к декабрю этого года.

В округе уже близится к завершению реконструкция ВЗУ № 14 в деревне Новая.

Чехов

К декабрю улучшенную воду получат более 3,5 тысячи жителей Чехова.

В округе идет строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания Мещерское, которые обеспечат чистой водой дополнительно 3 625 человек, из которых 1,5 тысячи — в социальных учреждениях.

Раменское

Почти 3,5 тысячи жителей Раменского обеспечат качественной водой тоже к декабрю.

Для этогго строят ВЗУ, резервуар чистой воды и станцию обезжелезивания в ЖК «Раменский».

Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за семь лет питьевая вода улучшенного качества пришла в дома более двух миллионов жителей Подмосковья.