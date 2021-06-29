Перемены в каждый дом. Вода стала чище еще у 25 тысяч жителей Одинцова

Вода улучшенного качества пришла в дома еще 25 тысяч жителей Одинцова. Для этого уже провели масштабную реконструкцию коммунальных сетей. Улучшения после ремонта водозаборного узла № 1 почувствуют сразу три центральных микрорайона в округе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новейшие технологии помогают выполнять очистку от железа.

В Одинцове не просто отремонтировали водозаборный узел — там создали современный комплекс. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Мы полностью построили здесь новую станцию очистки и в результате обеспечили весь центр города, 25 тысяч человек, чистейшей водой. Это уже современные технологии, последнее слово техники Антон Велиховский.

Прежде на этом месте находилась одна из старейших станций, которую построили еще в 1963 году. Оборудование было изношенным и ветхим.

«Сегодня показатели, которых мы добились, улучшились уже в 40 раз. Основная проблема в Подмосковье, как известно, — это железо в воде. И здесь было превышение более чем в 10 раз, когда мы сюда пришли с реконструкцией и строительством», — подчеркнул Велиховский.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этой работе помогает президентский проект.

Вода имеет специфику. Ее требуется готовить. Раньше воду просто поднимали из скважины, распределяли по системе. Естественно, где-то были кальций, фтор или железо. В основном железо. Поэтому сегодня большая программа президентская, которая позволяет нам сделать воду идеальной, чистой и для купания детей, и для бытовых нужд Андрей Воробьев.

Такая программа коснется не только больших городов, но и отдаленных поселков. Качество новой воды оценили уже сотни тысяч жителей Подмосковья.

«Очень приятно, что подрядчик сдал ВЗУ раньше срока. Мы ваши запросы слышим и стараемся сделать так, чтобы вы чувствовали перемены. Большие города, по сути, уже обеспечены чистой водой. Сейчас мы идем в маленькие населенные пункты, чтобы и там она была везде», — добавил Воробьев.

В этом году качественная питьевая вода придет в дома 200 тысяч человек, живущих в 11 городских округах.

Благодаря программе «Чистая вода» качество водоснабжения улучшили для двух миллионов жителей Подмосковья за семь лет. Из разряда отстающих вывели 12 городских округов.

До 2024 года чистую воду получат еще 675 тысяч человек. Это означает, что она придет в дома уже более 94% жителей Подмосковья.