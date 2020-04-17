Водители автобусов в Подмосковье не будут проверять пропуска у пассажиров

А цель поездки — это вопрос личной ответственности каждого пассажира. Об этом сообщил РИАМО генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Проверять наличие пропуска или ограничивать передвижение жителей они не смогут. Данные вопросы в компетенции других структур», — сказал он.

Водители не в праве потребовать, чтобы пассажир вышел, если он не соблюдает и санитарные правила. По словам Мурашова, таких случаев пока не было.

Однако всех жителей настоятельно призвали соблюдать режим самоизоляции и не пользоваться общественным транспортом. В автобусах включают аудиоролики, рассказывающие о важности социальной дистанции и других мер безопасности в условиях пандемии.

Система пропусков

О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.

С 15 апреля их стали спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.