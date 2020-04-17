Проверку пропусков наладили в московском регионе. Больше никаких пробок и очередей

В Москве и области начался третий день пропускного режима. На дорогах и в метро учли опыт первого дня и полностью наладили работу. Теперь водители могут свободно проезжать без заторов, а в подземке не образуются очереди из пассажиров.

По всему городу для проверки электронных пропусков организованно более 100 кардонов. При этом никаких заторов на дорогах нет. Если в день запуска весь транспортный поток протискивался через одну единственно оставленную полосу для движения, то сейчас — магистрали открыты.

Автоинспекторы останавливают автомобили выборочно. Несмотря на это, абсолютно все водители и пассажиры должны иметь при себе паспорта и электронные пропуски. Как отмечают сотрудники ГИБДД, нарушителей мало, все едут в Москву с пропусками на руках.

За отсутствие пропуска предусмотрено наказание — крупный штраф. Но их пока выписывают крайне редко, водителям делают предупреждение и отпускают. Исключение составляют водители такси, которых штрафуют за отсутствие пропуска у пассажира. В Подмосковье таксистов проверяют чаще всего. Если нет QR-кода, то выписывают штраф на пять тысяч рублей и отключают от агрегаторов.

Метро

Столичная подземка теперь тоже работает без каких-либо затруднений. Проверку проводят виртуально — к системе подключили транспортные карты. Их номера были интегрированы с пропусками, но выборочно пассажиров все равно проверяют сотрудники метро.

«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Очереди из пассажиров наблюдались только 15 апреля, когда пропускная система только заработала. На следующий день работу полностью наладили. Проверку пропусков перевели в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты.