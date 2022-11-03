Владельца земли в Раменском оштрафуют за незаконные навалы строительного мусора | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:01 Владельца земли в Раменском оштрафуют за незаконные навалы строительного мусора

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Совместная комиссия из представителей ГУСТ, Минэкологии и Росприроднадзора проверила сообщения жителей Раменского округа о незаконной свалке. Изложенные факты подтвердились.

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Инспекторы обнаружили, что в селе Зеленая Слобода (Раменский округ) производится отсыпка грунта вперемешку со строительным мусором. Факт нарушения был зафиксирован сотрудниками трех ведомств.

«Нам удалось установить собственника земельного участка. Сотрудники лаборатории федерального экологического контроля взяли пробы грунта. После исследований будут приняты меры в отношении хозяина участка», — рассказала руководитель главного управления содержания территории в ранге министра Светлана Аипова.

Несколько дней назад незаконные свалки были ликвидированы в Красногорске, Рузе и Солнечногорске.

Некоторое время назад в Подмосковье все мусорные полигоны были закрыты и теперь идет большой этап их рекультивации. История с полигонами никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.