Подмосковье получит 2,6 миллиарда рублей на рекультивацию трех мусорных полигонов | 360°

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23 сентября 2022, 10:32

Подмосковье получит 2,6 миллиарда рублей на рекультивацию трех мусорных полигонов

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Минприроды России выделит Подмосковью 2,638 миллиарда рублей из резервного фонда до конца года. Эти средства будут использованы для рекультивации трех ранее закрытых мусорных полигонов.

Речь идет о полигонах «Шатурский» в городском округе Шатура, «Непейно» под Дмитровом и «Лесная» под Серпуховом. С помощью федеральных средств до конца 2022 года на этих объектах завершат подготовку и начнут рекультивацию. Работа будет идти в рамках федерального проекта «Чистая страна». Главные цели — восстановить земли, занятые незаконными полигонами в границах городов, улучшить качество жизни людей и экологическую ситуацию в целом.

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Все мусорные полигоны Подмосковья закрыли еще в 2020 году. Их было много, и они достались региону в наследство еще с советских времен. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе идет масштабная работа по рекультивации этих объектов.

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