Стихийную свалку ликвидировали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:56 Стихийную свалку ликвидировали в Солнечногорске

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области провели инспекцию территорий улицы Школьная в Солнечногорске. Проверка состоялась по просьбе местного жителя, который пожаловался на незаконный сброс мусора.

Инспекторы обнаружили сброс твердых коммунальных отходов в неположенном месте. Благодаря оперативным действиям ГУСТ, нарушение устранили силами регионального оператора ООО «ЭкоПромСервис».

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Администрация городского округа Солнечногорск разместила информацию о запрете сброса твердых коммунальных отходов в данном месте и предоставила план-схему расположения ближайшей контейнерной площадки.

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Муниципалитет также установил фото-ловушку в месте нарушения, чтобы исключить повторные случаи сброса отходов. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Сброс мусора в неположенных местах влечет за собой ответственность по статье 8.2 КоАП в виде штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Важно помнить, что стихийные свалки способствуют размножению патогенных микроорганизмов, бактерий, грызунов и вредят экологии.