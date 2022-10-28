Незаконную свалку в Красногорске ликвидировали по требованию Минэкологии | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 23:38 Незаконную свалку в Красногорске ликвидировали по требованию Минэкологии Публичное достояние

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В городском округе Красногорск компания «Фокса», занимающаяся управлением недвижимостью, выполнила требования Минэкологии Подмосковья и ликвидировала незаконную свалку строительных отходов. Ранее ведомство направило компании соответствующее предостережение, сообщил министр экологии региона Тихон Фирсов.

«Компании принадлежит земельный участок в деревне Нефедьево. В ходе надзорного мероприятия, проведенного по обращениям жителей, были выявлены навалы строительных отходов — остатки железобетонных изделий, размещенные в водоохранной зоне реки Грязевы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он добавил, что также при проведении дорожных работ с помощью специальной техники на участке был снят верхний плодородный слой почвы, производилась разгрузка строительных отходов — бетона, кирпича, асфальтовой крошки неустановленного происхождения.

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Минэкологии Подмосковья потребовало нарушителя вывезти отходы из водоохранной зоны и привести земли в прежний вид. В установленный предостережением срок все предписания были выполнены, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Сергиево-Посадском округе завершили работы по рекультивации полигона «Парфеново».