Незаконную свалку кирпича и бетона устранили в Рузе | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:11 Незаконную свалку кирпича и бетона устранили в Рузе

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Очередную свалку обнаружили на территории Подмосковья. Нарушителем оказалась компания под названием «Арат». Выяснилось, что именно ее сотрудники сформировали свалку кирпича и бетона в деревне Орешки. Сначала этой компании объявили предостережение, а потом нарушение действительно было устранено.

«На сегодняшний день строительные отходы вывезены на законные места размещения, компания приводит в порядок нарушенные земли, начались работы по обустройству твердого покрытия» — отметил Тихон Фирсов, министр экологии и природопользования Московской области.

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Причем, стоит отметить, что это уже не первое нарушение, зафиксированное именно на территории деревни Орешки. Ранее там уже размещались в неположенных местах различные отходы. В общей сложности, ущерб от всех свалок в этой деревне составил примерно три миллиона рублей.

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Информацию о последней свалке направили в правоохранительные органы, а также в Рузскую городскую прокуратуру. Теперь будет приниматься решение о том, нужно ли в этом случае возбуждать уголовное дело.