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    21 января 2021, 15:22

    Основные виды активного туризма определили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Восемь основных видов активного туризма определили в Подмосковье. Их установили законом, который в третьем чтении приняла Мособлдума.
    Основные виды активного туризма определили в Подмосковье | Изображение 1

    Это сделали на 135-м заседании ведомства. Оно стало первым в этом году.

    К числу основных видов активного туризма отнесли лыжный, горнолыжный, водный, пешеходный, велосипедный, конный, экстремальный и комбинированный.

    Последний из них подразумевает прохождение маршрутов по участкам, характерным для разных видов активного туризма.

    В законе прописали способы поддержки этой отрасли властями. Это организационная, информационная или консультационная помощь, содействие в разработке туристических маршрутов и в координации работы индустрии.

    К списку методов поддержки отнесли и меры, направленные на обеспечение безопасности отдыхающих, сотрудников.

    Такой законопроект многократно обсуждали на совещаниях с туристическими ассоциациями. Он урегулирует общественные отношения в этой отрасли.