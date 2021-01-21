Основные виды активного туризма определили в Подмосковье

Это сделали на 135-м заседании ведомства. Оно стало первым в этом году.

К числу основных видов активного туризма отнесли лыжный, горнолыжный, водный, пешеходный, велосипедный, конный, экстремальный и комбинированный.

Последний из них подразумевает прохождение маршрутов по участкам, характерным для разных видов активного туризма.

В законе прописали способы поддержки этой отрасли властями. Это организационная, информационная или консультационная помощь, содействие в разработке туристических маршрутов и в координации работы индустрии.

К списку методов поддержки отнесли и меры, направленные на обеспечение безопасности отдыхающих, сотрудников.

Такой законопроект многократно обсуждали на совещаниях с туристическими ассоциациями. Он урегулирует общественные отношения в этой отрасли.