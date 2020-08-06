Туристический Серпухов. Почему город стал одной из жемчужин Подмосковья

Летом Подмосковье притягивает туристов. И одна из его жемчужин — Серпухов. Год назад городу исполнилось целых 680 лет. За историческими местами Серпухова нужно ухаживать по-особенному — чтобы обновить их, но не уничтожить уникальность.

Гостьей Серпухова стала и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Она проверила, как преображается городской округ и что он предлагает туристам.

Серпухов — одна из наших жемчужин. Этому городу мы уделяем пристальное внимание. В том году ему было 680 лет и регион выделил много средств для благоустройства — спасибо нашему губернатору. Уже сейчас виден первый результат. За год Серпухов сильно преобразился Наталья Виртуозова.

Галерея под открытым небом

Серпухов дышит культурой и историей. Например, на фасадах домов можно найти репродукции полотен из коллекции историко-художественного музея. Это не иначе как галерея под открытым небом — задумка, воплощенная руководством учреждения и администрацией округа.

Картины украсили здания на Советской улице. Здесь разместили 33 репродукции. Туристам удастся найти и пояснения на русском, английском, китайском языках. А специальные QR-коды помогут перейти на сайт музея, чтобы прочесть более полное описание полотен.

Смотровая площадка Высоцкого монастыря

Вблизи Высоцкого мужского монастыря располагается смотровая площадка. С нее открывается вид на город и его святыни.

Здесь взгляд остановится не только на храмах и монастырях, но и на пруду с утками, плотине, а также велодорожке. Она ведет гостей в «Принарский» парк.

Парк «Принарский»

«Принарский» парк находится в живописном месте на берегу реки Нары. Еще шесть лет назад он появился на месте пустыря. Теперь гости найдут здесь велодорожки, традиционные русские качели, дерево любви, площадки для бракосочетания, зоны для пикника, палатки с сувенирами и многое другое.

В парке традиционно проводят главные праздники года, детские мастер-классы, концерты музыкантов, конкурсы или флешмобы.

В этом году его реконструируют. Отремонтируют существующие дорожки, детские площадки, сцены и спортивные объекты.

Один человек делает шаг — за ним уже второй, третий, и после этого город не узнать. Нам еще немного времени нужно, и Подмосковье никто не узнает. Надеюсь, что туристы будут приятно удивлены Наталья Виртуозова.

Сквер «Сенная площадь»

В XIX веке на Сенной площади (сейчас — Революции) торговали скотом, сеном, телегами и колесами. Сквер, носящий ее название, расположен в центре Серпухова.

Три года назад его благоустроили. Сквер украшает скульптурная композиция «Ярмарка». Гости видят фигуры чистильщика обуви, девушки с гусем, городового, часовщика, семьи промышленника и не только.

Это создает атмосферу ярмарки ХIХ века. В центре композиции — часы. Установлена навигация для туристов. В праздничные дни проводят бесплатные мероприятия: выставки, представления и многое другое.

Мы увидели чудесное театральное представление. Благодаря людям, которые все это организовывают, города оживают. Начинаются первые серьезные попытки возродить культуру города Наталья Виртуозова.

Привокзальная площадь Серпухова

Привокзальная площадь Серпухова появилась в 1868 году, когда завершилось строительство здания вокзала. Сегодня это участок Курской железной дороги.

А после постройки здание стало самым высоким в Серпуховском уезде. В прошлом году площадь реконструировали по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

В центре внимания — скульптура всадников Дмитрия Донского и Владимира Храброго, а также фонтан, открытый летом 2020 года.

Два музея — хлеба и печати

В Серпухове гостям хорошо известны два музея — хлеба и печати. Первый из них открыли год назад. Он разместился в гостинично-ресторанном комплексе «Провинция».

Посетители не просто узнают историю хлеба, но и познакомятся с технологиями его производства. Без угощений они тоже не уйдут — смогут продегустировать более 50 видов изделий.

Музей находится в помещении XVIII века с кирпичными сводами. Это позволяет погрузиться в атмосферу купеческой усадьбы.

Музей печати — еще одно место, притягивающее туристов. В его коллекции немецкие фотоаппараты начала XX века, печатные машинки. Воссоздать смогли кабинет главного редактора газеты «Коммунист» 1919 года.

Где перекусить?

Наталья Виртуозова отметила, что в Серпухове развивается сфера питания. С каждым годом расширяют сети кафе и ресторанов. Их владельцы получают хорошую прибыль, а помогает в этом поток туристов. Здесь он стабильно большой.

Что важно для туризма? Общепит. Здесь огромное количество точек на любой кошелек и вкус. Мы были в некоторых из них. И рестораторы, которые здесь открывают заведения, уже начали получать прибыль. А все потому, что из Москвы уже достаточно большой поток туристов едет сюда — в наше Подмосковье Наталья Виртуозова.

В исторической части Серпухова располагается ресторан Kitchen Market. Его открыли в прошлом году, но он уже успел завоевать популярность среди жителей и гостей. Летняя терраса выходит во внутренний дворик с видом на кафедральный собор Николы Белого и купеческие домики старинной Калужской улицы. Это гастрономическое пространство нового поколения — в одном заведении совместили пекарню, маркет фермерских продуктов и гриль-ресторан с блюдами из печи.

В ресторан с панорамным видом на город и террасой Extra Lounge приезжают именитые шеф-повара. Гости пробуют современную и уникальную кухню modern fusion.

Серпухов для каждого свой. И выбор маршрутов с историческими местами всегда остается за самими туристами.