На велосипедах по живописному маршруту. Новые дорожки связали центральные места подмосковного Королева

Здесь полностью преобразили центральную часть водоканала от Пионерской улицы до сквера Героев Курсантов. Подарок подоспел прямо ко Дню города — ему уже 82 года.

Там сделали тротуары из плитки, газоны и освещение, посадили мелколистные липы. Подключили видеонаблюдение и — главное — протянули четыре километра нового веломаршрута. Прокатиться удастся и через Комитетский лес.

Здесь сделали широкую комфортную дорожку. Люди катаются по лесу, вокруг вековые ели — красота. Видно, что глава округа и его команда подошли к этому проекту с душой. Надеюсь, что людям нравится. Здесь есть и лавочки, фонари, ларьки с мороженым. Много деревьев, и все в цветах Наталья Виртуозова. вице-губернатор Подмосковья.

Местных жителей беспокоило прохождение велодорожки сквозь Комитетский лес. Они опасались, что здесь вырубят деревья или, например, установят большое количество торговых палаток. Но, как ранее подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин, таких действий не было даже в планах.

«Проект выполнен профессионально и по согласованию с самими жителями. Будет убрано минимальное количество деревьев — в районе трех-четырех. Никакой речи о крупной вырубке не идет», — отмечал он еще до начала работ.

Здесь получилось единое пространство для отдыха, связывающее центр Королева и микрорайон «Юбилейный». А сейчас в работе второй этап благоустройства.

Преобразится пруд в сквере Героев Курсантов. Работы начались в мае этого года. Здесь сделают освещение и новый настил пруда с применением клееного бруса и террасной доски. Укрепят берега, поставят урны и скамейки, посеют газон и даже обустроят живую изгородь.

Вокруг пруда обновят тротуары, а еще оборудуют велопарковки. Завершить второй этап планируют в ноябре.

Ранее Подмосковье стало одним из лидеров среди участников IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победу одержали семь идей по благоустройству общественных пространств в городских округах.