Брынцалов: осенние выборы в Подмосковье должны пройти открыто и конкурентно

Осенью пройдут выборы в Московскую областную и Государственную думы. Они должны быть открытыми и конкурентными. Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сказал на 135-м заседании ведомства.

Оно стало первым в этом году. Брынцалов подчеркнул, что 2021-й насыщен крупными политическими событиями. Уже осенью состоятся выборы в Московскую областную и Государственную думы.

Это важные мероприятия для жизни всей страны, региона и дальнейшего развития Московской области. Они должны пройти открыто, конкурентно, легитимно Игорь Брынцалов.

Он добавил, что предстоит большая организационная работа по подготовке выборов. Брынцалов назвал это серьезной задачей для властей.

«К выборам надо подойти со всей ответственностью. Важно не допустить провокаций, дестабилизации обстановки в регионе», — отметил председатель Мособлдумы.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования — 19 сентября. Тогда же состоятся выборные кампании различного уровня, включая федеральные и местные.