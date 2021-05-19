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    19 мая 2021, 14:44

    «Заражайте энтузиазмом». Вдвое больше лидеров школьных олимпиад вырастили в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    За последний год Подмосковье вырастило вдвое больше лидеров школьных олимпиад. Причем на всех уровнях, в том числе всероссийском. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это заслуга и самих ребят, и их педагогов, и современных флагманских школ — вскоре их станет еще больше.

    «Заражайте энтузиазмом». Вдвое больше лидеров школьных олимпиад вырастили в Подмосковье за год | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Например, на Всероссийской олимпиаде школьников ученики Подмосковья взяли 183 диплома. Из них 30 стали победителями, а остальные — призерами.

    Андрей Воробьев встретился со школьниками и поблагодарил их за усердие, попросив заряжать энтузиазмом других ребят.

    За год мы увеличили количество победителей и призеров в два раза. У нас их 183. Следующая задача — увеличивать в последующих годах. У меня просьба: заражайте энтузиазмом тех, кто хочет проявить себя. Сегодня этим занимаются и педагоги, но ваша лепта здесь тоже важна

    Андрей Воробьев.

    Он рассказал, что постепенно в каждом подмосковном городе откроют школу-флагман. Именно она станет главным местным центром образования, в котором педагоги будут обмениваться лучшими наработками, а ученики — достижениями.

    «Есть великолепный президентский проект, который направлен на улучшение качества образования. И уже есть школа „Сириус“ — она находится в Сочи. Это очень здорово, но задача — сделать в каждом регионе большие флагманские центры образования, позволяющие детям раскрыть самые лучшие таланты. <…> Наша задача — объединить одаренных ребят из разных уголков», — отметил Воробьев.

    «Заражайте энтузиазмом». Вдвое больше лидеров школьных олимпиад вырастили в Подмосковье за год | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что такого количества победителей и призеров крупных олимпиад, как сейчас, в Подмосковье еще не было.

    «В этом году школьники показали себя, не побоюсь этого слова, шедеврально, потому что мы в этом году сделали неимоверный рывок. Результат по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. У нас на заключительном этапе, всероссийском, — 183 победителя и призера. Никогда в истории Московской области такого количества не было», — сказала она.

    Например, на Всероссийской олимпиаде школьников каждый победитель получает по 500 тысяч, призеры — по 300, а каждый участник — по 100.

    Я очень надеюсь и не сомневаюсь, что все вы поступите в лучшие вузы в стране. То, что вы лучшие в своих школах, мне уже понятно. Но следующая задача — стать лучшими там, куда вы поступите

    Андрей Воробьев.

    При этом, по словам губернатора Московской области, ребятам важно знать, что они очень нужны региону.

    «Заражайте энтузиазмом». Вдвое больше лидеров школьных олимпиад вырастили в Подмосковье за год | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Мы собрали всех вас, чтобы поблагодарить за ваши старания и за усердие. Но, наверное, главнее благодарности — понимание того, что вы нам очень нужны. Мне кажется, ключевое в жизни — когда человек кому-то нужен. Если никому не нужен, скучновато становится жить. А если прямо сказать, то совсем неинтересно», — добавил он.

    А Ирина Каклюгина отметила, что победители олимпиад ставят перед собой очень амбициозные цели. По ее словам, она знает минимум двоих ребят, мечтающих занять должность министра иностранных дел России.