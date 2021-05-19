«Заражайте энтузиазмом». Вдвое больше лидеров школьных олимпиад вырастили в Подмосковье за год

За последний год Подмосковье вырастило вдвое больше лидеров школьных олимпиад. Причем на всех уровнях, в том числе всероссийском. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это заслуга и самих ребят, и их педагогов, и современных флагманских школ — вскоре их станет еще больше.

Источник фото: телеканал «360»

Например, на Всероссийской олимпиаде школьников ученики Подмосковья взяли 183 диплома. Из них 30 стали победителями, а остальные — призерами.

Андрей Воробьев встретился со школьниками и поблагодарил их за усердие, попросив заряжать энтузиазмом других ребят.

За год мы увеличили количество победителей и призеров в два раза. У нас их 183. Следующая задача — увеличивать в последующих годах. У меня просьба: заражайте энтузиазмом тех, кто хочет проявить себя. Сегодня этим занимаются и педагоги, но ваша лепта здесь тоже важна Андрей Воробьев.

Он рассказал, что постепенно в каждом подмосковном городе откроют школу-флагман. Именно она станет главным местным центром образования, в котором педагоги будут обмениваться лучшими наработками, а ученики — достижениями.

«Есть великолепный президентский проект, который направлен на улучшение качества образования. И уже есть школа „Сириус“ — она находится в Сочи. Это очень здорово, но задача — сделать в каждом регионе большие флагманские центры образования, позволяющие детям раскрыть самые лучшие таланты. <…> Наша задача — объединить одаренных ребят из разных уголков», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что такого количества победителей и призеров крупных олимпиад, как сейчас, в Подмосковье еще не было.

«В этом году школьники показали себя, не побоюсь этого слова, шедеврально, потому что мы в этом году сделали неимоверный рывок. Результат по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. У нас на заключительном этапе, всероссийском, — 183 победителя и призера. Никогда в истории Московской области такого количества не было», — сказала она.

Например, на Всероссийской олимпиаде школьников каждый победитель получает по 500 тысяч, призеры — по 300, а каждый участник — по 100.

Я очень надеюсь и не сомневаюсь, что все вы поступите в лучшие вузы в стране. То, что вы лучшие в своих школах, мне уже понятно. Но следующая задача — стать лучшими там, куда вы поступите Андрей Воробьев.

При этом, по словам губернатора Московской области, ребятам важно знать, что они очень нужны региону.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы собрали всех вас, чтобы поблагодарить за ваши старания и за усердие. Но, наверное, главнее благодарности — понимание того, что вы нам очень нужны. Мне кажется, ключевое в жизни — когда человек кому-то нужен. Если никому не нужен, скучновато становится жить. А если прямо сказать, то совсем неинтересно», — добавил он.

А Ирина Каклюгина отметила, что победители олимпиад ставят перед собой очень амбициозные цели. По ее словам, она знает минимум двоих ребят, мечтающих занять должность министра иностранных дел России.