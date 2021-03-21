Современные системы обучения, ремонт в школах и новые детские сады — все это часть системы образования Московской области. В бюджете на 2021 год на государственную программу «Образование Подмосковья» выделена самая большая сумма: более 151 миллиарда рублей. «360» рассказывает, на что их потратят.

Для самых маленьких

Источник фото: телеканал «360»

Подпрограмма «Дошкольное образование» предусматривает строительство новых детских садов, ремонт уже существующих дошкольных учреждений, а также их обеспечение. В бюджете региона на 2021 год на нее подготовили 45 миллиардов рублей. Часть средств направят на покупку земельных участков — там будут новые детсады.

Большая часть денег пойдет на покупку средств обучения, пособий и игрушек для детей, которые уже ходят в садики. Субсидии на поддержку получают и организаторы частных дошкольных учреждений.

Решить проблему с нехваткой мест в многонаселенных городских округах позволят мини-сады. Они не требуют большой территории и могут располагаться на первых этажах зданий.

Первые подобные заведения появились в начале марта в городском округа Балашиха. Как рассказывала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, подобные мини-сады откроют в самых «горящих» округах. Кроме Балашихи, их планируют запустить в Красногорске, Химках, Одинцове и Ленинском округе. Всего они смогут принять до 2,5 тысячи воспитанников.

Пока проект пилотный. Если он окажется успешным, то получит развитие.

Обучение по-новому

Школа №20 в Королеве, где в марте 2021 года открыли новый корпус. Источник фото: телеканал «360»

На реконструкцию объектов образования в бюджете Московской области на 2021 год выделили более 18 миллиардов рублей.

Министр строительства Московской области Владимир Локтев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил, что в этом году в строители сдадут 31 здание новых школ. Работу по четырем из них перенесли с 2020 года.

Новые здания школ в этом году появятся в городских округах Клин, Подольск, Наро-Фоминск, Можайск и Электрогорск. В 10 из них школьники пойдут 1 сентября. Андрей Воробьев отметил, что новые школы должны быть просторными, как того требуют современные стандарты.

«Не надо их заколачивать. Двери должны быть удобными. В общем, все, что делает обучение современным», — подчеркнул он.

Школы в Московской области строят в новых жилых районах и сельских поселениях. Уже действующие учебные заведения модернизируют в рамках федерального проекта «Современная школа» национальной программы «Образование».

Этот проект предусматривает применение новых методов обучения и воспитания с обязательным внедрением современных технологий. Школьники сегодня проходят не только основы обычной программы, но осваивают компьютерные технологии и даже робототехнику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытом уроке в школе в Коломне. Источник фото: телеканал «360»

Одаренные ребята с техническим складом ума в свободное время занимаются в детских технопарках «Кванториум». В Подмосковье их три: в городских округах Красногорск, Балашиха и Королев. Обучение там полностью бесплатное. Школьники под руководством специалистов осваивают современные технологии.

В сельских поселениях Московской области на базе школ работают центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Всего их 126. Там ученики получают знания на современном оборудовании с использованием шлемов виртуальной реальности. В этом году их количество вырастет, а в уже действующих появятся дополнительные средства обучения. На модернизацию инфраструктуры власти региона предусмотрели в бюджете более двух миллиардов рублей.

Быть школьником в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Льготный проезд в транспорте, горячее питание для начальной школы, премии и гранты губернаторов победителям олимпиад и 100-балльников единого государственного экзамена — все это получают подмосковные школьники.

В сельской местности школьники ездят на учебу на специальных автобусах. Их количество в этом году увеличится. Из бюджета на закупку нового транспорта выделили дополнительно 35 миллионов рублей.

Ученики школ из городских округов ездят по льготному проездному. Первые 35 поездок за половину стоимости, а все последующие всего за 1% от стоимости билета. Разницу для перевозчиков оплачивает регион.

Только на организацию питания в школах власти в этом году выделили более 2,5 миллиарда рублей. Бесплатную горячую еду получают ученики начальных классов и учащиеся средней школы из многодетных семей.

Хорошая учеба в школе поощряется стипендиями. Их получают ученики, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене, и учителя, которые подготовили своих подопечных. На награды также могут рассчитывать и победители олимпиад.

В этом году количество подмосковных победителей регионального этапа Всероссийского олимпиады школьников превысило одну тысячу человек. Еще более пяти тысяч учащихся школ Московской области стали призерами.