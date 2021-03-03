Участников Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье стало на треть больше

В Подмосковье провели областной этап Всероссийской олимпиады школьников. Число участников выросло на 35% по сравнению с прошлым годом.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В Московской области, по ее словам, областной этап прошли почти 14 тысяч ребят.

Знания проверили ученики 9-11-х классов. Вопросы коснулись 24 школьных предметов. Организатором областного этапа выступил образовательный центр «Взлет».

В этом году мы расширили число площадок для проведения регионального этапа — 90 вместо 28 Ирина Каклюгина.

Больше всего ребят проверили себя по обществознанию, истории, праву, русскому языку, литературе. Имена тех, кто пройдет на финальный этап, сообщат в ближайшее время.

Подмосковные участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тысяч рублей, а призеры — по 300 тысяч. Победителям вручат по 500 тысяч рублей.