Больше 180 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской школьной олимпиады

Завершилась Всероссийская школьная олимпиада. Более 180 подмосковных школьников стали призерами заключительного этапа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников подмосковная команда завоевала 183 диплома, из которых 30 — победители», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в этом году призерами стало в два раза больше ребят, чем в прошлом. Всего в заключительном этапе участвовали более 400 школьников из Московской области.

«Наши ребята показали блестящие результаты. Наибольшее число дипломов у нашей команды по физике, астрономии и истории. Каждому участнику заключительного этапа в Подмосковье полагается денежное поощрение», — напомнила Каклюгина.

Она добавила, что победителям выплатят по 500 тысяч рублей, призерам — по 300 тысяч рублей, а участники заключительного этапа получат по 100 тысяч рублей.