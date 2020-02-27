В Московской области исчезнут недобросовестные управляющие компании. Уже с 1 апреля на рынке будут работать только надежные коммунальщики. О переменах к лучшему рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Всего в Подмосковье около 54 тысяч многоквартирных домов. И в каждом из них необходим порядок. За этим следят управляющие компании. И если раньше жители были недовольны больше 200 организациями, то теперь количество аутсайдеров заметно уменьшилось — 32 компании.

«Управляющие компании — это те, кому жители платят ежемесячно свои деньги. Когда-то над ними не было контроля. Их было, по-моему, около 1,5 тысячи, они работали кто во что горазд. Мы понимали, что во многом и оценка качества власти зависит от того, как работает управляющая компания», — сказал Воробьев.

Теперь предстоит оставить на подмосковном рынке только надежные организации.

«Какие главные претензии, какие главные проблемы мы видим у управляющих компаний? Это уборка подъездов и лифтов — первое место, второе — неисправность освещения, и отдельная тема — это лифты. Это топ-3 проблем, которые требуют особого внимания. Нам важно, чтобы на каждой территории была такая оценка, голосование. Но и каждый глава территорий, и наша Госжилинспекция делает все, чтобы культура управляющих компаний радовала», — добавил Воробьев.

В Московской области разработали целый комплекс мероприятий по оценке коммунальщиков. По словам губернатора, необходимо изменить культуру работы управляющих компаний.

«Компаний в „красной зоне“ осталось 32, к апрелю их будет ноль. Мы сделаем так, чтобы управляющие компании четко понимали, как оценивают жители их работу и на чем нужно сделать акцент. ЦУР напрямую выводит жалобы конкретно подъезда на управляющую компанию. Раньше это была длинная цепочка: через министерство жалоба шла, лампочку порой не меняли месяц, а может быть, и никогда. Сегодня задача управляющих компаний — устранять все очень быстро, а идеально — не допускать», — отметил Воробьев.

Кстати, в прошлом году в Подмосковье оцифровали работу коммунальщиков. Так, с помощью специального приложения можно следить за работой дворников. Информация фиксируется в формате «до» и «после» по каждому объекту: детской площадке, тротуару, дороге.