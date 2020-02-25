Управляющая компания плохо работает? В Подмосковье есть несколько способов, как это исправить

К апрелю в Подмосковье закроют управляющие компании с низким рейтингом. «360» рассказывает, что делать, если УК плохо работает и хочется сменить обслуживающую дом организацию.

В апреле в Подмосковье перестанут работать набравшие всего «две звезды» управляющие компании. Рейтинг УК составляется каждый квартал, а звезды присваиваются в зависимости от качества работы организаций.

«Уже с начала апреля мы должны избавиться от плохих управляющих компаний. Они у нас номинированы как „две звезды“. То есть их больше не будет на рынке. Важно не останавливаться на достигнутом, а дальше совершенствовать культуру и работу управляющих компаний», — пояснил губернатор Андрей Воробьев.

Жалобы и обращения

Первое, с чего стоит начать: если подъезд плохо убирают, а лифты часто не работают — это обращение в УК. Контакты диспетчерской службы указывают на общедомовом стенде. Уточнить, какая организация управляет вашим домом, можно на портале Дома Подмосковья или на ГИС ЖКХ.

Если после заявки в УК ничего не изменилось, придется переходить к жалобам посерьезнее. Оставлять их можно на портале «Добродел» или в Центре управления регионом (ЦУР). Сотрудники ЦУР проверят информацию, проконтролируют работу управляющей компании, и, возможно, качество услуг улучшится.

Также оценить качество работы и оперативно решить проблему можно на интернет-портале «ТырешаешьЖКХ.РФ». Для того чтобы оставить заявку, необходимо зарегистрироваться.

Следующий способ попытаться устранить нарушения в работе УК — обращение в Госжилинспекцию Московской области. Направить его, пояснили «360» в ведомстве, следует через систему ГИС ЖКХ или в центральном офисе. Он расположен на седьмом этаже корпуса «Бета» технопарка «Орбита» по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1. Простую консультацию по этому вопросу можно получить по телефону горячей линии +7 (498) 602-83-32 или в территориальном отделе ведомства.

Еще один полезный ресурс в арсенале грамотного собственника — портал Единой диспетчерской службы Московской области. Это один из наиболее действенных методов влияния на управляющие компании.

«Поэтому если у вас недостаточно горячая вода, протекает кровля, не убран подъезд, отсутствует освещение — направляем заявку. Согласно регламенту, управляющая организация должна взять заявку в работу в течение 24 часов», — пояснили в Госжилинспекции.

Смена УК

Но если жалобы не помогают, жильцы могут сменить обслуживающую дом организацию. Для этого не позднее, чем за 10 дней, собственников квартир извещают о проведении общего собрания.

Сейчас сделать это можно как офлайн, так и в онлайн-форме на портале ЕИАС ЖКХ Московской области. Правда, для использования этой возможности необходимо предварительно принять соответствующее решение на обычном собрании.

При наличии кворума для смены управляющей компании необходимо согласие большинства собственников. А затем нужно направить протокол собрания в Госжилинспекцию Московской области, а также в старую и новую УК.