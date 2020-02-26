Фасады 640 домов отремонтируют в Подмосковье в 2020 году

В 2020 году на территории Московской области запланировано отремонтировать фасады 640 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Глава областного МинЖКХ Антон Велиховский уточнил, что в 438 многоквартирных жилых домах проведут утепление с использованием системы навесного фасада и применением современных инновационных панелей, а в 202 домах сделают ремонт панельных и кирпичных фасадов.

Фасады отремонтируют в рамках областной краткосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Фасады домов обновятся в Воскресенске, Видном, Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Ивантеевке, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках, Красногорске, Лосино-Петровском, Ликино-Дулеве, Лыткарине, Молодежном, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Протвине, Раменском, Реутове, Рошале, Рузе, Серпухове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Химках, Электрогорске и Электростали.

Министр ЖКХ Антон Велиховский особо отметил, что по каждому многоквартирному дому, в котором планируется ремонт фасада, разрабатывается архитектурная концепция, в которой учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания и другие факторы.

«При этом все концепции в обязательном порядке должны согласовываться с жителями многоквартирных домов», — добавил Антон Велиховский.

Как напомнил директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, в прошлом году по программе капремонта обновлено 429 фасадов жилых домов в Домодедове, Можайске, Чехове, Наро-Фоминске, Серпухове, Фрязине, Люберцах, Пушкино, Волоколамске, Щелкове, Чехове, Лосино-Петровском, Озерах, Рузе, Жуковском, Павловском Посаде, Зарайске, Солнечногорске, Егорьевске, Дзержинском, Дубне, Воскресенске, Звездном городке, Раменском, Домодедове, Шаховской, Волоколамске, в истринском Дедовске, а также в военных городках: Клин-9 и поселке Сосновый Бор (Коломенский городской округ).