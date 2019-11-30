Работу дворников оцифровали в Подмосковье. С 16 декабря можно оценить эффективность каждого из них

В Московской области в тестовом режиме запустили специальное мобильное приложение по контролю за работой дворников. А с 16 декабря появится новая функция — персональный учет за каждым из них. Важность нововведения отметил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья поручил отнестись к новинке ответственно.

«Прошу обратить серьезное внимание на это приложение, потому что это даст результат», — сказал Андрей Воробьев.

Для корректной работы приложения муниципалитеты области создали специальные слои в Региональной географической системе, куда помимо информации об участках уборки и подрядных организациях, занесли и данные самих дворников, а также информацию об оснащенности их необходимым инвентарем.

Информация фиксируется в формате «до» и «после» по каждому конкретному объекту — тротуару, детской площадке, междворовым и внутриквартальным проездам. Информация в автоматизированном режиме сравнивается с существующими графиками, которые составлены в соответствии с действующим регламентом по уборке территории. Он включает в себя подметание, зачистку ледяных накатов, обработку противогололедными реагентами и вывоз снега.

С 16 декабря мобильное приложение позволит вести персональный учет за каждым дворником.

Контроль за выполнением заданий осуществляют муниципальные Центры управления регионом, которые уже действуют в 61 из 64 городских округов области. По поручению главы региона до наступления Нового года Центры управления регионом начнут работать во всех муниципалитетах Подмосковья.