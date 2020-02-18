Соответствие цены и качества. Подмосковье избавится от плохих управляющих компаний

В Московской области борются с работой плохих управляющих компаний. К апрелю все организации с низким рейтингом больше не будут функционировать на территории региона. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев.

В конце 2019-го в Подмосковье работало 810 управляющих компаний. Однако не все они смогли справиться с поставленными задачами. Ситуацию решили исправить: к 1 апреля плохих коммунальщиков уберут с рынка.

«Большую работу проделали уже. С начала апреля мы должны избавиться от плохих, нерадивых управляющих компаний. <…> Но важно не останавливаться на достигнутом, а дальше совершенствовать культуру работы управляющих компаний», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: Госжилинспекция Московской области

Чтобы коммунальщики справлялись со своими обязанностями, в Подмосковье ввели принципы чуткой власти. Это значит, что управляющая организация должна слышать свое население, вовремя реагировать на жалобы и все решения принимать в диалоге.

«Если человек заплатил деньги, а он платит их каждый месяц, соответствующий уровень сервиса и уровень услуг должен быть предоставлен добросовестно, качественно. Вот наша стратегическая задача», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: Госжилинспекция Московской области

Подмосковье уже сделало шаги для грамотной работы управляющих компаний. Заработал портал «Добродел», открыли Центры управления регионом (ЦУР). Каждый житель может пожаловаться на недобросовестное качество услуг, предложить свои идеи, проголосовать за тот или иной вид работ.

Однако в 2020 году предстоит еще кое-что сделать. Так, муниципальным ЦУР необходимо вовремя реагировать на каждую жалобу. На плечи центров ложится и контроль за работой коммунальщиков. А чтобы было понятно, кто работает хорошо, а кто нет, создадут систему оценки качества услуг управляющих компаний. Эту задачу поручили областной Госжилинспекции.