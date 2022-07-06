Творческих и спортивных программ стало больше в парках Балашихи

Каждую неделю для жителей Балашихи организовывают по 120 мероприятий в парках. Это развлекательные, творческие, спортивные события, концерты, мастер-классы и игры. Об этом рассказал директор «Объединенной дирекции парков Балашихи» Артем Константиновский в программе «Новости. Подмосковья. Live».

Выбрать интересное мероприятие сможет любой — в парках проходят занятия йогой, поют песни, делают зарядку и учат английский язык. По словам Константиновского, это стало возможно благодаря хорошему благоустройству. Он напомнил, что в прошлом году завершился третий этап преображения Пестовского парка, где появились памп-трек, скейт-парк и лыжероллерная трасса.

«Не так давно мы открыли там же аптекарский и общественный огороды. Стараемся развивать все парки, придумывать что-то интересное, 5 июля мы открыли выставку Бэнкси. На восьми стендах представлено 16 работ художника, чья личность неизвестна. Вместе с ВДНХ мы решили провести такую выставку, разместить такое арт-пространство», — напомнил он.

Парки Балашихи благоустраивают по стандартам региона. Устанавливают туалеты, камеры видеонаблюдения, пункты охраны, обустраивают освещение, сцену и дорожки.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, где появятся новые благоустроенные парки и скверы в этом году.