Аптекарский огород открыли в Балашихе

Уникальный сад с большим количеством видов растений и деревьев открыли в Пестовском парке Балашихи 1 июля. В комплекс вошли три площадки.

Первой площадкой стал сам аптекарский огород с лекарственными травами и растениями. Здесь их более 45 видов. Среди них лаванда, вербена, жасмин и мята.

Для детей в огороде будут проводить экскурсии. Ребятам расскажут о полезных свойствах, местах произрастания и способах выращивания культур.

«Мы сегодня посадили огурцы на новом огороде в парке. Было очень интересно! Вообще меня научила бабушка высаживать растения и полоть грядки» — рассказал десятилетний житель Балашихи Ярослав Шаронов.

«Начиная с прошлого года думали над созданием такого проекта. Этой весной приступили к созданию огорода. У нас аптекарский огород и общественный огород, где люди сами могут прийти и посадить растения. Вход абсолютно бесплатный. Можно заказать экскурсию, где вам расскажут о растениях», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков Балашихи» Артем Константиновский.

Вторая площадка — это общественный огород. Здесь есть три большие грядки с 90 ячейками для посадки любых огородных культур. Гости сами смогут посадить растение, а после собрать урожай. Для того чтобы принять участие в высадке или записаться на экскурсии гостям нужно предварительно записаться, позвонив по телефону: +7(925) 212-94-44. Экскурсия стоит 150 рублей

Создатель общественного огорода Евгения Штутман рассказал, что целью создания этой площадки является возможность для детей сделать посадки своими руками.

«Сегодня дети сажали огурцы, помидоры, рукколу и шпинат. В аптекарском огороде познакомились с лекарственными растениями. У нас их порядка 45 видов», — отметила Евгения Штутман.

Третья площадка парка — это огород ресторана «Ботаника», который расположен во входной группе парка. Здесь растет экологически чистая зелень, овощи и ягоды. Прямо с грядки они попадут на стол к посетителям ресторана.