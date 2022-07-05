Фотовыставка «Найти Бэнкси» открылась в Пестовском парке в Балашихе

Жители и гости Подмосковья смогут побывать на уникальной и очень интересной выставке. С 5 июля по 1 сентября 2022 года в природном пространстве парка культуры и отдыха «Пестовский» в Балашихе проходит фотовыставка «Найти Бэнкси» от павильона № 21 ВДНХ. Посетить экспозицию сможет любой желающий.

На выставке, как можно понять из названия, будут экспонаты, посвященные уникальному творчеству Бэнкси — известного британского уличного художника-анонима. Инсталляции будут созданы по мотивам его самых известных граффити.

На снимках фотовыставки «Найти Бэнкси» в Пестовском парке можно будет увидеть работы, вдохновленные граффити и картинами Бэнкси. Среди них — инсталляция «Студия Бэнкси», которая демонстрирует часть рабочего пространства художника, драматическая инсталляция «Безумные лошади», посвященная Багдадскому авиаудару 12 июля 2007 года, хулиганистая «Ванная комната», показывающая, как могут разгромить комнату ворвавшиеся в нее беззаботные грызуны, и многие другие.

«Традиционно парки Подмосковья являются одними из основных мест притяжения жителей и гостей региона независимо от времени года. Помимо развития инфраструктуры, перед нами стоит задача и по наполнению парков культурной жизнью, чтобы посетителям было интересно в них проводить досуг. Для нас важно, чтобы парки были местом, в которое горожанам хотелось всегда возвращаться», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Напомним, Пестовский парк открылся совсем недавно, в 2019 году. В нем часто проходят интересные массовые мероприятия, устраивают различные мастер-классы для всех желающих. На территории парка работают детские и спортивные площадки, например, большой теннисный корт. Есть также обширная пешеходная зона, амфитеатр, лавочки и фуд-корт.