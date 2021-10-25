Около 700 тысяч туристов отдохнули в Солнечногорске с начала года
Комитет по туризму Подмосковья: почти 700 тысяч туристов отдохнули в Солнечногорске с начала года
Почти 700 тысяч туристов побывали в Солнечногорске с начала года. Этот город тесно связан с литературой, ведь когда-то свои труды здесь создавали Михаил Лермонтов и Александр Блок.
В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что одно из самых популярных мест городского округа Солнечногорск — усадьба Середниково.
Там гости могут окунуться в атмосферу другой эпохи, получше узнать о творческом пути Лермонтова.
Кроме того, в числе знаковых мест Солнечногорска — усадьба Шахматово. Там написал более 300 стихотворений Александр Блок.
Набережную озера Сенеж называют жемчужиной Московской области. Оно одно из самых крупных в регионе.
Внимание гостей привлекает и Музейно-выставочный центр «Путевой дворец». Там хранят более 16 тысяч экспонатов.
С января Московскую область посетили свыше 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово и не только.
Этим летом было забронировано 95% номеров, где отдохнули более четырех миллионов человек.