Туристические проекты Солнечногорска презентовали в аэропорту Домодедово

День Солнечногорска провели в аэропорту Домодедово. Пассажирам показали туристические проекты одного из округов Подмосковья, рассказали об уникальных местах отдыха и достопримечательностях.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что презентация состоялась в формате интерактивной программы со зрителями. Например, пассажиры аэропорта разгадывали головоломки и шарады об истории Солнечногорска. На стенде угощали мороженым и конфетами, произведенными в городе, а еще знаменитой Сенежской водой. В аэропорту Домодедово традиционно проводят презентации, посвященные туристическому потенциалу Подмосковья. Например, ранее уже представляли маршруты, угощения и достопримечательности Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова, Павловского Посада, Одинцова, Вереи.