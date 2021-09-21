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    21 сентября 2021, 18:06

    Туристические проекты Солнечногорска презентовали в аэропорту Домодедово

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    День Солнечногорска провели в аэропорту Домодедово. Пассажирам показали туристические проекты одного из округов Подмосковья, рассказали об уникальных местах отдыха и достопримечательностях.

    Туристические проекты Солнечногорска презентовали в аэропорту Домодедово | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что презентация состоялась в формате интерактивной программы со зрителями.

    Например, пассажиры аэропорта разгадывали головоломки и шарады об истории Солнечногорска.

    Туристические проекты Солнечногорска презентовали в аэропорту Домодедово | Изображение 2

    На стенде угощали мороженым и конфетами, произведенными в городе, а еще знаменитой Сенежской водой.

    В аэропорту Домодедово традиционно проводят презентации, посвященные туристическому потенциалу Подмосковья.

    Туристические проекты Солнечногорска презентовали в аэропорту Домодедово | Изображение 3

    Например, ранее уже представляли маршруты, угощения и достопримечательности Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова, Павловского Посада, Одинцова, Вереи.