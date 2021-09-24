Свыше 10 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье с начала года

Около 10,2 миллиона туристов побывали в Подмосковье с января. Самыми популярными городами стали Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

В комитете по туризму Подмосковья добавили, что среди часто посещаемых мест закрепился и парк «Патриот» в Кубинке.

При этом в Зарайске, например, с начала года побывали более 100 тысяч туристов, в Истре — свыше 400 тысяч, а в Сергиевом Посаде — не менее миллиона.

Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон комитет по туризму Подмосковья.

Высокий спрос отмечался и на коттеджи для отдыха в области.

Год назад регион посетили более 11 миллионов человек. В 2020-м Подмосковье назвали лидером национального туристического рейтинга, составленного журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг».