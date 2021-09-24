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    24 сентября 2021, 11:53

    Свыше 10 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около 10,2 миллиона туристов побывали в Подмосковье с января. Самыми популярными городами стали Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

    Свыше 10 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье с начала года | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья добавили, что среди часто посещаемых мест закрепился и парк «Патриот» в Кубинке.

    При этом в Зарайске, например, с начала года побывали более 100 тысяч туристов, в Истре — свыше 400 тысяч, а в Сергиевом Посаде — не менее миллиона.

    Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон

    комитет по туризму Подмосковья.

    Высокий спрос отмечался и на коттеджи для отдыха в области.

    Год назад регион посетили более 11 миллионов человек. В 2020-м Подмосковье назвали лидером национального туристического рейтинга, составленного журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг».