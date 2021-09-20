Подмосковье активно работает над облагораживанием набережных, скверов и площадей. Реновации, прошедшие в Коломне, Зарайске, Серпухове и других городах, заметили и оценили не только в России, но и за рубежом. «360» собрал отзывы международных архитектурных изданий о подмосковных проектах.

Звездный Городок

Набережная Леонежского озера в Звездном Городке привлекла внимание сразу нескольких крупных изданий. О ней написали международная архитектурная площадка Archilovers, влиятельный китайский онлайн-журнал gooood.cn, входящий в пятерку лучших архитектурных сайтов в мире, самая популярная профессиональная платформа онлайн-медиа в Азии Mooool и молодой проект Hhlloo, аккумулирующий лучшие мировые архитектурные практики.

Источник фото: телеканал «360»

В изданиях отметили, что основной идеей проекта было создание зоны отдыха, соединяющей несколько жилых кварталов в городской окраине. А полученный результат сделал берега более удобными для прогулок и отдыха. В иноСМИ также оценили, что все это находится посреди леса, а вечером в темном небе можно разглядеть сотни мельчайших звезд.

Источник фото: телеканал «360»

«Их отражение в воде создает трехмерное изображение звездного неба, центром которого являетесь ВЫ, тем самым делая это место поистине уникальным», — говорится в статье в Archilovers.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельно упоминаются большая деревянная терраса, детская игровая площадка с песочницей и скамейки, установленные на склоне, откуда открывается живописный вид на водную гладь.

Коломна

Еще одним объектом международного восхищения стал сквер возле Коломенского кремля. Его благоустройство осветили не только на Mooool и Archilovers, но и в крупнейшем в мире сообществе онлайн-архитекторов Architizer, а также на калифорнийском сайте Archinect.

Источник фото: телеканал «360»

При благоустройстве сквера архитекторам важно было сохранить самобытность исторического места. Именно поэтому для мощения они использовали клинкерный кирпич, имитирующий материал кремлевской стены. Форма деревянных светильников для ландшафтного освещения заимствована из элементов кремлевских башен.

Уникальная особенность нового пространства еще и в том, что кирпичная кладка постепенно переходит в газон, а высокие деревья создают тень, под которой люди могут прятаться от палящего солнца. По вечерам в парке включается встроенное точечное освещение, покрывающее площадь россыпью огней.

Зарайск

Реновация площади Революции и Красноармейской улицы в Зарайске также приятно удивила зарубежную публику. О ней написали в самом большом цифровом издании об архитектуре в мире ArchDaily, а также в Archinect и Architizer.

В этом проекте архитекторам важно было не только создать комфортную среду для местных жителей и туристов, но и подчеркнуть историческую значимость города, показать его неповторимость.

Источник фото: телеканал «360»

«Зарайск — небольшой старинный город, который до сих пор хранит уют и тепло ушедших эпох. Город связан с именами воеводы Пожарского, купцов Бахрушиных, Ярцевых, Шолоховых. Здесь родился Федор Достоевский. Несмотря на то, что за последние годы культурное и купеческое наследие заметно ухудшилось, Зарайск мало чем отличается от города, в котором проживал Достоевский, — и в этом его прелесть», — написало издание ArchDaily.

В городе все еще много небольших деревянных купеческих усадеб XIX века. Водонапорная башня и церковная колокольня по-прежнему остаются главными достопримечательностями, а площадь рынка сохранилась на том же месте, что и 200 лет назад. Улица Красноармейская была построена еще при Екатерине II.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно проекту исторический центр объединили в большую пешеходно-туристическую зону с новыми достопримечательностями вокруг исторических памятников.

Авторы проекта решили подчеркнуть водонапорную башню, создав вокруг нее контрастное покрытие из белой мраморной крошки и плит в тон кирпича. Красные и белые мощеные дорожки сошлись в лучах от проезжей части к башне.

Источник фото: телеканал «360»

Безмятежность атмосферы этого места отразили через деревянные светильники и случайно расположенные оранжевые и красные стулья. Площадку оборудовали деревянным игрушками с белым мраморным песком.

Верея

Любовь западной публики завоевала и обновленная Советская площадь в Верее. Про нее написал авторитетный амстердамский сайт, более 10 лет отбирающий лучшие международные проекты, Archello, а также Mooool, Hhlloo и Archilovers.

Источник фото: телеканал «360»

Основной целью этого проекта было создание привлекательного общественного пространства в центре исторического города. Архитекторы обновили старинные тротуары и создали новые пешеходные дорожки, не забыв о растительности.

Источник фото: телеканал «360»

Авторы также удалили трехметровый слой асфальта, обнажив старинную брусчатку. Обновленная площадь объединила в себе главные достопримечательности исторического центра города: здания администрации, исторический музей и базар.

Источник фото: телеканал «360»

Детскую площадку расширили, а на проезжей части появилась экопарковка и велодорожка, связывающая воедино все функциональные зоны.

Серпухов

Еще одной архитектурной новинкой Подмосковья, зацепившей международный взгляд, стала площадь Ленина в Серпухове. Про нее написали в Hhlloo и Archilovers.

Площадь Ленина находится в самом центре города, а построена была еще в 1783 году. Занимаясь благоустройством площади, авторы проекта хотели сделать ее привлекательным местом для отдыха и отправной точкой туристических пешеходных маршрутов. Теперь от нее можно попасть в сады с фонтанами, памятниками, клумбами, скульптурами и детской площадкой.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе реконструкции была создана двойная кольцевая дорога с однополосным движением. Теперь водители могут проезжать мимо исторических фасадов и легко находить парковочные места, созданные для них на площади. Для велосипедистов и альтернативного транспорта также сделали отдельные велодорожки и зоны отдыха.

Источник фото: телеканал «360»

В центре площади появились амфитеатр и мини-сцена для выступлений. Под открытом небом установили экспозицию, посвященную историю города и показывающую его основные достопримечательности.

Источник фото: телеканал «360»

Жуковский

Еще один пример удачной реновации — это благоустройство набережной реки Быковки. Ее оценили в Archinect, Architizer и Mooool.

Как писал Archinect, создание комплексного променада на берегу реки со сложным рельефом — это пример того, как можно превратить очевидные недостатки места в его преимущества.

Архитекторы создали общественное пространство на заболоченном берегу реки для жителей всех возрастов. Новую набережную они разделили на две основные зоны: «тихую» и «активную».

«Активная» зона включает в себя площадку для выгула собак, игровую площадку для разных возрастов и место для проведения мероприятий. «Тихая» зона — это длинная дорога по извилистым мостам среди деревьев и с укромными местами для отдыха.

С помощью извилистых деревянных дорожек авторы увеличили длину пешеходного маршрута и сделали его удобным для велосипедов и детских колясок.

Проект придерживался минималистичного подхода. Его создатели выбрали скромную цветовую гамму и базовый дизайн, что позволило скамейкам и другим постройкам деликатно вписаться в окружающую среду.

Щелково

Издания Mooool и Achitizer также обратили внимание на обновленную набережную Клязьмы вдоль улицы Шмидта в Щелкове. Это неудивительно, поскольку безлюдный берег реки превратился в мощеную эспланаду с амфитеатром, спусками к воде и красивой подсветкой. А для детей здесь установили самые современные веревочные площадки.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого, архитекторы позаботились о том, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже могли комфортно передвигаться по набережной. А еще убедились в том, чтобы обновления не повредили деревьям, посаженным в 1950 году.

Источник фото: телеканал «360»

Новая набережная связала городской парк и набережную Серафима Саровского, а ее длина достигла 820 метров.

Солнечногорск

Большой реновации подверглась набережная озера Сенеж в Солнечногорске. Об этом на своем сайте написал Architizer.

Источник фото: телеканал «360»

Архитекторам удалось создать доступную и безопасную среду, проложив велосипедный и пешеходный маршруты вдоль береговой линии. На территории также присутствуют рыбацкая пристань, расположенная вдали от шумных мест, песчаный пляж с зоной для загара и спортивной площадкой. Пляж искусственно разделен на две зоны: пешеходную и велосипедную.

Источник фото: телеканал «360»

На эспланаде есть шесть причалов, часть из которых полностью предназначена для рыбаков, а также площадка для тренировок, детская площадка, современные качели, оборудованная спортивная площадка и зона отдыха. В целях безопасности на эспланаде установлено видеонаблюдение и будки для охранников.