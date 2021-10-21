Жителям Подмосковья рассказали о результатах летнего туристического кешбэка

Результаты летнего отдыха подытожили в Подмосковье. Программа туристического кешбэка повысила спрос на путешествия в несколько раз. Кроме того, благодаря ей гостиницы получили поток прямых бронирований.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что жители и гости региона активно покупали летом оздоровительные туры и познавательные программы отдыха.

Благодаря программе туристического кешбэка гостиницы получили поток бронирований, а их загрузка значительно увеличилась комитет по туризму Подмосковья.

Это подчеркнули на заседании Общероссийского народного фронта и Общественного совета Федерального агентства по туризму. Среди участников была заместитель руководителя комитета по туризму Подмосковья Ирина Шилкина.

«Также они считают, что необходимо продление программы кешбэка, особенно в низкий сезон», — добавили в комитете.

С января Московскую область посетили свыше 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово и не только.

Этим летом было забронировано 95% номеров, где отдохнули более четырех миллионов человек.