Подмосковье 24 марта 2024, 22:58 «Такое нельзя прощать». Сергиев Посад присоединился к акции «Свеча Памяти» Жители округа зажгли 500 свечей в память о жертвах теракта в Crocus City Hall

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Сергиев Посад присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Десятки горожан зажгли 500 лампад у мемориала «Вечный огонь» в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall.

Люди продолжают нести к мемориалу детские игрушки, цветы и свечи. Трагедия, которая унесла жизни беззащитных людей, никого не оставила равнодушными.

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По словам жительницы округа Светланы Евсютиной, это горе сплотило всех жителей страны.

«Так не должно быть. Погибли ни в чем не повинные люди, которые просто пришли провести свой досуг, тем более дети. Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать», — сказала Евсютина.

Сегодня жители Балашихи, Королева, Лыткарина, Можайского и других городских округов также зажигают свечи, чтобы почтить память жертв чудовищного преступления.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.