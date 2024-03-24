24 марта 2024, 22:58
«Такое нельзя прощать». Сергиев Посад присоединился к акции «Свеча Памяти»
Жители округа зажгли 500 свечей в память о жертвах теракта в Crocus City Hall
Сергиев Посад присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Десятки горожан зажгли 500 лампад у мемориала «Вечный огонь» в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall.
Люди продолжают нести к мемориалу детские игрушки, цветы и свечи. Трагедия, которая унесла жизни беззащитных людей, никого не оставила равнодушными.
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По словам жительницы округа Светланы Евсютиной, это горе сплотило всех жителей страны.
«Так не должно быть. Погибли ни в чем не повинные люди, которые просто пришли провести свой досуг, тем более дети. Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать», — сказала Евсютина.
Сегодня жители Балашихи, Королева, Лыткарина, Можайского и других городских округов также зажигают свечи, чтобы почтить память жертв чудовищного преступления.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.
В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.
Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.
Преступления
Сергиев Посад
Балашиха
Стрельба в Crocus City Hall
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