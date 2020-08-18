Сыровары Подмосковья представят свою продукцию на всероссийском фестивале

Чуть больше недели остается до открытия всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!». Гости гастрономического мероприятия смогут попробовать и купить продукцию 46 подмосковных сыроваров.

«Фермеры 46 сыроварен из более 20 городских округов Подмосковья представят более 100 сортов сыра участникам и гостям самого вкусного фестиваля, ставшего уже традиционным. Всего на ярмарке ожидается порядка 370 участников со всей России, 170 из которых — сыровары», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Фестиваль придется по душе не только любителям сыра. На прилавках можно будет найти молочную продукцию, колбасы и другие мясные деликатесы. Кроме того, для посетителей мероприятия подготовили сладости, натуральный мед, выпечку, пиво, сидр и другую продукцию.

По словам Разина, на фестиваль приедут представители магазинов, рынков и крупных торговых сетей, чтобы найти новых поставщиков. Фермеры смогут обменяться опытом и заключить взаимовыгодные контракты. Министр подчеркнул, что сейчас Подмосковье является крупнейшим производителем сыра в России. Регион занимает второе место в стране. После запуска новых производств планируется занять уже первое место.

Подобные фестивали — это демонстрация достижений наших сыроваров, доказательство того, что фермерские сыры могут присутствовать не только в локальных местах продажи и производства, но и уже активно выходить на полки средних и крупных торговых сетей, а также на экспорт Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Во время деловой программы фестиваля будут проводиться конференции и мастер-классы. Любой желающий сможет увидеть процесс превращения молока в сыр, узнать, как стать сыроваром и как продать свою продукцию. Для гостей подготовили зону фуд-кортов с фуд-траками. Там можно будет попробовать блюда из сыра и другой фермерской продукции.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровский в подмосковном городском округе Истра. Мероприятие стартует 27 августа и продлится по 30 число.