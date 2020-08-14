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    14 августа 2020, 19:30

    Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» отпразднуют в Истре

    Алена Макаренко

    Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровский в подмосковном городском округе Истра. Подготовка к вкусному мероприятию уже в самом разгаре, сообщило «Радио 1».

    В рамках фестиваля состоится конкурс «Лучший сыр России 2020». Участники представят сырную продукцию. Жюри будут оценивать ассортимент крафтовых хозяйств, мелких сыроварен и крупных производителей.

    Заявки подали более 500 фермеров со всей России, такого никогда еще не было. Об этом рассказал фермер, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. Однако поучаствовать в фестивале удастся только 300 фермерам, расширить площадку не получится из-за ограниченности бюджета.

    На каждого участника выделено парковочное место.

    Кроме сыроваров на «Сыр! Пир! Мир!» приедут пчеловоды, виноделы, колбасники, мясники, производители масла. Там же представят зерновые культуры и разные вкусности.

    «В общем, для гостей будет настоящий праздник живота», — признался Сирота.

    Фестиваль пройдет с 27 по 30 августа.

    Новости SMI.FM