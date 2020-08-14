Более 60 ярмарок пройдет в Подмосковье в выходные

«Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических. В эти выходные фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и 39 регионов РФ представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и товары народных промыслов, а также эксклюзивную продукцию ручной работы. Помимо торговли подготовлена насыщенная культурная программа, в рамках которой пройдут концерты, дегустации, конкурсы и викторины», — сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья.

В Химках пройдет тематическая ярмарка «Спас 2020», приуроченная к православному празднику «Медовый спас». Здесь покупатели смогут приобрести продукты питания, товары первой необходимости, несколько сортов яблок, сезонные овощи и фрукты, а также более 10 видов меда и продукты пчеловодства — забрус, соты, пыльцу, маточное молочко, прополис, церковные и декоративные свечи из воска. Кроме того, на ярмарке пройдет дегустация меда, мастер-класс и лекция от садовода из Липецкой области по сбору урожая ягоды, правильному хранению и консервированию. Гости смогут посмотреть детское анимационное представление и выступление солиста фольклорного ансамбля.

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В Дмитровском городском округе проходит социальная ярмарка «Ценопад», где покупатели могут приобрести по «ценопадной цене» 28 наименований продуктов, среди них картофель, лук, огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни, абрикосы, вишня, орехи, козьи сыры, домашний творог и другие.

В городском округе Ступино на тематической ярмарке «Йермерская продукция» и Волоколамске на тематической ярмарке «Дары Подмосковья» свою продукцию представят фермеры и производители региона. Здесь можно будет купить несколько видов сыров, молочную и мясную продукцию, сезонные овощи и фрукты — кабачки, патиссоны, капусту, картофель, огурцы, помидоры, яблоки, виноград, арбузы, дыни, сливы и многое другое.

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В Ленинском городском округе проходит тематическая ярмарка «Сад-огород», где представлен большой выбор хозяйственных товаров для сада и огорода, садовой мебели, цветов, семян, саженцев, декора для дачи, и инструментов.

В городских округах Волоколамск, Зарайск и Домодедово пройдут тематические ярмарки, где свою продукцию представят производители из 28 регионов РФ.

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В городских округах Луховицы и Красногорск пройдут одни из первых «Школьных базаров» в этом сезоне, в Солнечногорске — тематическая ярмарка «Праздник сластен», где дети смогут не только полакомиться мороженым, сладкой ватой, конфетами ручной работы, но и поучаствовать в анимации.

В Одинцовском округе пройдет тематическая ярмарка «Товары регионов России». Универсальные ярмарки откроются в Балашихе, Бронницах, Власихе, Воскресенске, Долгопрудном, Дубне, Егорьевске, Истре, Кашире, Красногорске, Люберцах, Луховицах, Лыткарине, Подольске и других округах. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Зарайске, Ивантеевке, Мытищах, Можайском, Дмитровском и Одинцовском городских округах.