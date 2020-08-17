Более 400 тонн клубники будут выращивать в Воскресенске. В 2021 году там появится новый тепличный комплекс
«Проектирование нового тепличного комплекса по выращиванию земляники садовой в Подмосковье с производственной мощностью до 420 тонн клубники в год начала компания „Ягодная поляна“. Для реализации данного проекта министерством подобраны земельные участки в городском округе Воскресенск. Земля предоставляется в аренду без проведения торгов», — отметил Андрей Разин.
Компания занимается выращиванием земляники в Крыму. Производство работает уже семь лет. За это время плантации увеличились с одного до пяти гектаров. Комплекс приносит до 120 тонн урожая в год.
«Строительство подмосковного ягодного тепличного комплекса компания начнет уже в этом году. Его площадь составит шесть гектаров. Планируемый объем инвестиций в проект — более 260 миллионов рублей», — уточнил министр.
Тепличный комплекс оснастят автоматической системой по контролю температуры, влажности и инсоляции. Это создаст благоприятные условия для созревания клубники.
Как уточнил министр, сейчас аграрии стараются повысить вкусовые качества и урожайность за счет посадки новых сортов.
Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2021 года. Разин отметил, что на производстве создадут более 35 новых рабочих мест.