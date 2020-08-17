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    17 августа 2020, 11:06

    Более 400 тонн клубники будут выращивать в Воскресенске. В 2021 году там появится новый тепличный комплекс

    Алена Собкалова , Юлия Уткина

    В 2021 году в Воскресенске появится тепличный комплекс по выращиванию клубники «Ягодная поляна». Компания уже начала проектирование. За год там будут собирать до 420 тонн урожая. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
    Более 400 тонн клубники будут выращивать в Воскресенске. В 2021 году там появится новый тепличный комплекс

    «Проектирование нового тепличного комплекса по выращиванию земляники садовой в Подмосковье с производственной мощностью до 420 тонн клубники в год начала компания „Ягодная поляна“. Для реализации данного проекта министерством подобраны земельные участки в городском округе Воскресенск. Земля предоставляется в аренду без проведения торгов», — отметил Андрей Разин.

    Компания занимается выращиванием земляники в Крыму. Производство работает уже семь лет. За это время плантации увеличились с одного до пяти гектаров. Комплекс приносит до 120 тонн урожая в год.

    «Строительство подмосковного ягодного тепличного комплекса компания начнет уже в этом году. Его площадь составит шесть гектаров. Планируемый объем инвестиций в проект — более 260 миллионов рублей», — уточнил министр.

    Тепличный комплекс оснастят автоматической системой по контролю температуры, влажности и инсоляции. Это создаст благоприятные условия для созревания клубники.

    Как уточнил министр, сейчас аграрии стараются повысить вкусовые качества и урожайность за счет посадки новых сортов.

    Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2021 года. Разин отметил, что на производстве создадут более 35 новых рабочих мест.

    Новости SMI.FM