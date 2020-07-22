Ферма по разведению коз и переработке молока появится в Коломне. Там создадут 35 рабочих мест

В Коломне появится крупная ферма для разведения коз и переработки молока. Ее создадут к концу следующего года. В этот проект инвестируют 338 миллионов рублей. Его реализует здесь крестьянско-фермерское хозяйство «МираСыр».

На ферме планируют разводить коз зааненской породы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Среднегодовое поголовье в 600 коз увеличится до 2,5 тысячи голов дойного, 3,6 тысячи общего поголовья стада Андрей Разин.

Он рассказал, что когда проект реализуют на полную мощность, хозяйство сможет получать до 2,8 тысячи тонн молока ежегодно. Вместе с тем прогнозируются порядка 370,5 тысячи килограммов сыра и более 86 тонн мяса.

Для реализации проекта инвестору уже будут предоставлены в долгосрочную аренду и без проведения торгов земельные участки общей площадью 640 гектаров Андрей Разин.

Министр уточнил, что основные производители козьего молока в Подмосковье — крупные крестьянско-фермерские хозяйства. Так, за прошлый год регион получил более двух тысяч тонн продукта.

За полгода областные надои молока увеличились на 16,6 тысячи тонн в сравнении с прошлым годом, а лучший результат показал Ленинский округ. И сегодня Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют в США и страны СНГ.