Свыше трех тысяч жителей Подмосковья сдали крупногабаритные отходы в «Мегабаки» с 1 августа

Всю необходимую информацию жители могут найти на сайте проекта мегабак.рф. Количество обращений на портал с 1 августа возросло в среднем в 30 раз, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. И количество заинтересованных жителей растет ежедневно, добавил министр.

Чаще всего жители привозят на площадки старую мебель, бытовую технику, стекло и электронику.

«На сегодняшний день всего жители сдали более 800 кубометров крупногабаритных отходов, старой бытовой техники, стекла и металла. Важно, что каждый желающий может сдать свой крупногабаритный мусор абсолютно бесплатно, избегая дополнительных расходов на вывоз восьмикубовых контейнеров», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Адреса площадок в Балашихе, Домодедове, Истре, Красногорске, Люберцах, Королеве, Мытищах и других округах размещены на интерактивной карте на сайте мегабак.рф, а также на порталах Министерства жилищно-коммунального хозяйства и официальных сайтах участвующих в акции муниципалитетов и региональных операторов.

В тестовом режиме «Мегабак» был запущен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2019 году. Первые площадки появились в Рошале и Балашихе. Там были установлены контейнеры для разных отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

Основная цель проекта «Мегабак» — избавиться от навалов крупногабаритного мусора, мебели и техники с общедомовых контейнерных площадок. Теперь крупные отходы сразу со специальных площадок отправляют на вторичную переработку.

Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18, кроме понедельника. На них дежурят и помогают жителям в случае необходимости более 50 волонтеров. Ставшие участниками проекта«Мегабак» жители получают от региональных операторов брендированные сувениры — кепки, футболки и сумки.