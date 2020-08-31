Жители Подмосковья сдали почти 600 кубометров крупного мусора на площадки «Мегабак» в августе

Основная цель проекта «Мегабак» — избавиться от навалов крупногабаритного мусора, мебели и техники с общедомовых контейнерных площадок. Теперь крупные отходы сразу со специальных площадок отправляют на вторичную переработку. Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что Подмосковье стало первым регионом, который подошел к решению вопроса системно.

«В первую очередь учитывается мнение жителей о необходимости площадки „Мегабак“ в их муниципалитетах. Многие не верили в этот проект, но выражаю огромную благодарность жителям, они нас поддержали, и на сегодняшний момент с начала августа собрано около 600 кубометров крупногабаритных отходов», — добавил Велиховский.

Когда на площадках «Мегабак» накапливается мусор, его вывозят региональные операторы. Отходы отправляются на вторичную переработку.

Площадки для крупного мусора есть уже в 11 округах Подмосковья: Балашихе, Домодедове, Истре, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Подольске, Реутове, Сергиевом Посаде.

Адреса площадок можно посмотреть на интерактивной карте. Она размещена на официальном сайте проекта. Также адреса пунктов «Мегабак» можно найти на сайте Министерства ЖКХ Московской области, официальных сайтах участвующих муниципалитетов и региональных операторов.

Пункты приема мусора работают каждый день, с 9 до 18, кроме понедельника.

Жители, которые сдали отходы на площадки «Мегабак», получат от региональных операторов брендированные сувениры: кепки, футболки, сумки.