Крупногабаритный мусор В Подмосковье будут убирать централизованно. В регионе появились новые машины для уборки отходов. Теперь в каждом городе для отходов крупных размеров предусмотрены специальные площадки. Об этом стало известного во время прямого эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В рамках проекта «Мегабак» в Московской области появятся специальные площадки для сбора крупногабаритного мусора. Такую практику регион перенял у Германии.

«В Германии активно используют специальные площадки. В каждом городе несколько площадок, на можно привозить бесплатно крупногабаритный мусор — не выбрасывать его где попало и не сходить с ума от того, что не знаешь, куда деть крупный шкаф или диван. Мы начинаем такую работу, и в каждом городе будет место, куда ты, житель, можешь привести тот или иной крупногабаритный мусор», — сказал генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, с начала работы программы работу начали 438 автомобилей для вывоза мусора.

«Сначала работы нашей компании во всех кластерах, где работает „РТ-Инвест“, мы приобрели и запустили в рейсы 438 новых автомобилей для вывоза мусора. Кроме того, мы не останавливаемся, и до конца года более 100 авто появится на территории вверенной нам площади — городов, сел, деревень. Мы будем стараться и дальше выполнять свою программу хорошо. Особое внимание уделяем авто, которые осуществляют раздельный сбор и санитарную обработку баков», — заметил министр.

Как работает программа видно уже сейчас — количество жалоб на невывоз мусора постоянно снижается. Теперь решится проблема и с крупногабаритными отходами. Уже сейчас, по словам Андрея Шипелова, создаются личные кабинеты для жителей, чтобы они могли сделать заказ доставки таких отходов на такие станции.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на полную мощность и в круглосуточном режиме работают три комплекса по переработке отходов, четвертый будет запущен до конца года. Реализации программы не смогла помешать даже пандемия COVID-19.

«Самое главное, что жители все чаще и чаще замечают результаты этой работы. С места в карьер — это, конечно, хорошо, но не всегда получается. Особенно когда запускаешь такие масштабные проекты. Мы видим новые машины — это серьезные инвестиции в Подмосковье, дополнительные возможности вывоза мусора в срок, без проблем, чтобы избежать жалоб», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.