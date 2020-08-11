Подмосковные жители сдали свыше 250 кубометров крупного мусора по проекту «Мегабак» с начала августа

Лидерами по сдаче отходов стали Одинцово, Королев и Сергиев Посад. Там жители поддержали проект активнее всего. За 11 дней они отнесли в баки наибольшее количество мусора.

О запуске проекта объявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мегабаки» позволят избавиться от навалов крупногабаритного мусора вблизи домов. По словам министра ЖКХ области Антона Велиховского, проект становится все более востребованным.

Активность вырастает к выходным дням. Сбор крупногабаритных отходов и бытовой техники в специализированных местах уже позволяет сократить навалы на придомовых площадках Антон Велиховский.

Жители смогут без какой-либо оплаты сдать крупногабаритный мусор, технику и, например, мебель.

Пункты работают ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Информировать жителей о «мегабаках» помогут волонтеры. Тем, кто сдаст мусор, региональные операторы подарят кепки, сумки или футболки с брендом проекта.

Постоянные адреса площадок можно найти на сайте мегабак.рф, сайтах региональных операторов, Министерства ЖКХ области и администраций округов.

В тестовом режиме проект «Мегабак» запустили в 2019 году. Тогда первые площадки обустроили в Рошале и Балашихе.