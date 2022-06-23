Свыше 700 рабочих мест появится в ягодных теплицах Наро-Фоминска

Первую тонну клубники собрали в Наро-Фоминске. Там ее, ежевику, малину и землянику выращивают в теплицах. Этим занимается «Гринфилдс Агро». Компания расширила свои площади, и это даст 775 рабочих мест.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, в этом году компания планирует собрать свыше 400 тонн ягод всех видов.

Сегодня первый урожай в этом сезоне — тонна клубники, а всего планируется произвести 100 тонн вкусной подмосковной ягоды Владислав Мурашов.

Компания расширила площади за счет ввода второй очереди теплиц. В строительстве использовали только отечественные материалы.

«Основные культуры для выращивания — ежевика, малина и земляника. В рамках проекта планируется создать около 775 рабочих мест», — сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

Из них 175 рабочих мест будут постоянными, 600 — сезонными. Вторую очередь реализовали благодаря соглашению, подписанному на ПМЭФ в прошлом году.

Ягоды «Гринфилдс» продают в подмосковных торговых сетях под брендом Artfruit. Компания работает с 1999 года. Сегодня это ведущий поставщик свежих ягод на российском рынке.

Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.