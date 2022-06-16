Раздача земель, увеличение импортозамещения. Глава Минсельхоза Подмосковья— о том, как развивается аграрный сектор

Аграрный сектор активно развивается в Подмосковье. Растет спрос на продукты из региона. Видя это, власти региона еще больше поддерживают сельхозпроизводителей. В частности, им отдают для развития бизнеса неиспользованные земли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов «360» на полях ПМЭФ.

Импортозамещение семян

Сфера семеноводства важна для региона. По словам главы ведомства, пока почти 100% семян для выращивания овощных культур в Московской области — привозные. Однако агрофирма «Партнер» намерена в течение восьми лет полностью заместить все зарубежные семена для помидоров, огурцов и перцев.

«Будет подписано соглашение между ней и губернатором [Московской области Андреем Воробьевым]. Это подразумевает инвестиции в размере 1 200 000 рублей. Компания зарегистрированы в Коломне, там был создан первый комплекс. Многие покупают эти семена. И следующие очереди — они уже более масштабные по объему. ни должны вывести компанию на 100% замещения семян в Московской области. У них объем максимальный — это тонна семян в год», — рассказал Мурашов.

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Сельский туризм

«У нас это отдельное, новое направление. В Европе это очень популярная история. Люди приезжают из города, есть программа — агростартап. В ней участвуют фермеры», — отметил министр.

Он рассказал об одном таких фермеров — из Зарайска. Мужчина подал заявку, попал в список победителей, получил пять миллионов рублей. Благодаря этим инвестициям он может привлекать посетителей.

Мы активно будем помогать. Для фермеров тут два плюса — и товары продавать, и привлекать москвичей и жителей Московской области, чтобы они все смотрели, сами руками трогали Владислав Мурашов.

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Мурашов рассказал, что в течение двух месяцев проводился опрос среди фермеров о том, где им лучше торговать. На первом месте — магазин рядом с фермой, а второе — маркетплейсы.

«Потом мы договорились с Ozon — 25 фермеров готовы и вошли в эту систему. Это направление только стартовало. Сейчас ведем мониторинг и потом расскажем о динамике, сколько прибавилось фермеров, которые хотят реализовывать свою продукцию через онлайн-платформы», — отметил он.

Рост спроса на молоко из Московкой области

Большой спрос на рынке есть на мед и молоко из Подмосковья. По словам министра, по динамике роста эти подмосковные продукты опережают крупных производителей.

«По молоку, например, мы увидели рост на 57% за пять лет и по другим показателям тоже больше. В два, три раза больше, чем у крупных производителей. У нас фермерские хозяйства стали развиваться более динамично. У них была более низкая база для роста. Плюс много разных мер поддержки: агростартапы, программа „Подмосковные 10 гектаров“. Очень много [регион] помогает через центр содействия строительства — помогает строить их фермы, базы. Здесь помощь большая от региона. И через несколько лет будет еще рост 100%», — отметил Мурашов.

По его словам, фермеры в объеме сельскохозяйственных земель занимают только 8%, поэтому когда они вырастут в этом плане, увеличится и количество продукции.

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Поддержка выращивания клубники

Клубника — это сезонная тема, ее успех зависит, в первую очередь, от спроса.

«В этом году мы смотрели сколько туда ушло сельхозземель. Мы ожидаем прирост [продукции] на 30%. Мы посмотрели, сколько у нас компании-производители посеяли в этом году, какой они ожидают урожай. С конца июня как раз появится клубника на прилавках. Будем удовлетворять потребность и своего региона и соседних в клубнике», — сказал Мурашов.

По его словам, количество сельхозземель для выращивания клубники планируется увеличивать, в том числе за счет неиспользованных земель — их около 10-15% от общего числа земель.

Планы на год — это 40 тысяч гектаров. Пять тысяч гектаров уже введено Владислав Мурашов.

Министр отметил, что особенно много земель берется в оборот в Талдоме, 800 гектаров там сейчас в процессе ввода. Основной ввод земель планируется в период с июня по ноябрь. Речь идет о еще примерно35 тысячах гектаров.

Подмосковье побеждает на Всероссийском конкурсе торговли

Он (конкурс — прим. ред.) крайне важный. Торговля занимает чуть ли не первое место по выручке в регионе. В этом году был конкурс, мы победили в номинации оптово-продовольственный рынок, выиграл рынок в Мытищах Владислав Мурашов.

Лучшим локальным рынком признали рынок в Одинцове. Кроме того, подмосковная сеть «Каравай» также заняла первое место на конкурсе. Подмосковье участвует в нем каждый год и побеждает в ключевых номинациях.