Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей
Новые ягодные теплицы с сотнями рабочих мест построят в Наро-Фоминске к 2023 году
Новые ягодные теплицы построят в Наро-Фоминском округе к 2023 году. Там создадут сотни рабочих мест для жителей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это проект от компании «Гринфилдс Агро».
У нее уже есть свой тепличный комплекс в Наро-Фоминске — там собрали первый урожай клубники, ежевики и малины.
Сейчас компания приступит ко второму этапу запуска теплиц с системой капельного полива.
При выращивании ягод применяется система биозащиты растений
Он отметил, что ягоды, выращенные в теплицах, соответствуют органическим стандартам.
Уже подготовили участок под новый проект. Предусмотрели все дороги, коммуникации, склады.
При реализации проекта будет создано более 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест
Ягоды Подмосковья борются за победу в конкурсе продуктов «Вкусы России».
Все желающие могут поддержать производителей и отдать за них свой голос по ссылке до 7 ноября.