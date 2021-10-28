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    28 октября 2021, 14:59

    Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей

    Новые ягодные теплицы с сотнями рабочих мест построят в Наро-Фоминске к 2023 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новые ягодные теплицы построят в Наро-Фоминском округе к 2023 году. Там создадут сотни рабочих мест для жителей.

    Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это проект от компании «Гринфилдс Агро».

    У нее уже есть свой тепличный комплекс в Наро-Фоминске — там собрали первый урожай клубники, ежевики и малины.

    Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей | Изображение 2

    Сейчас компания приступит ко второму этапу запуска теплиц с системой капельного полива.

    При выращивании ягод применяется система биозащиты растений

    Сергей Воскресенский.

    Он отметил, что ягоды, выращенные в теплицах, соответствуют органическим стандартам.

    Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей | Изображение 3

    Уже подготовили участок под новый проект. Предусмотрели все дороги, коммуникации, склады.

    При реализации проекта будет создано более 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест

    Минсельхозпрод Подмосковья.
    Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей | Изображение 4

    Ягоды Подмосковья борются за победу в конкурсе продуктов «Вкусы России».

    Все желающие могут поддержать производителей и отдать за них свой голос по ссылке до 7 ноября.