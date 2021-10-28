Новые ягодные теплицы Наро-Фоминска обеспечат работой сотни жителей

Новые ягодные теплицы построят в Наро-Фоминском округе к 2023 году. Там создадут сотни рабочих мест для жителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это проект от компании «Гринфилдс Агро».

У нее уже есть свой тепличный комплекс в Наро-Фоминске — там собрали первый урожай клубники, ежевики и малины.

Сейчас компания приступит ко второму этапу запуска теплиц с системой капельного полива.

При выращивании ягод применяется система биозащиты растений Сергей Воскресенский.

Он отметил, что ягоды, выращенные в теплицах, соответствуют органическим стандартам.

Уже подготовили участок под новый проект. Предусмотрели все дороги, коммуникации, склады.

При реализации проекта будет создано более 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест Минсельхозпрод Подмосковья.

Ягоды Подмосковья борются за победу в конкурсе продуктов «Вкусы России».

Все желающие могут поддержать производителей и отдать за них свой голос по ссылке до 7 ноября.