Новые теплицы под малину, ежевику и голубику появились в Наро-Фоминске

Свыше 400 тонн малины, клубники, ежевики и голубики соберут в Наро-Фоминске в 2022 году. Это удовлетворит большую часть спроса у жителей Москвы и Подмосковья.

Как рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, компания работает в регионе второй год.

Одно из самых крупных ягодных предприятий в Подмосковье, «Гринфилдс Агро», увеличило производственные площади на 30%.

Это в полной мере сможет закрыть потребность торговых сетей в качественной подмосковной ягоде Георгий Филимонов.

Чтобы расширить производственные площади, предприятие ввело вторую очередь ягодных теплиц. Соглашение об этом компания подписала с правительством Подмосковья в 2021 году на ПМЭФ.

Для запуска теплиц использовали исключительно российские материалы. В результате жители Наро-Фоминска получили еще 20 постоянных рабочих мест и около 200 сезонных — с июня по ноябрь.

«Уже второй год подряд компания „Гринфилдс Агро“ завозит весной саженцы растений, а летом обеспечивает покупателей сладкой ягодой», — отметила директор компании по внешним связям и инновациям Татьяна Иванченко.

В теплицах работают современные технологии. Урожай ягод могут собирать ежедневно и независимо от погоды.

«Несмотря на колоссальное давление внешних факторов, мы одни из немногих, кто смог привезти посадочный материал», — добавила Татьяна Иванченко.

Свежие ягоды из теплиц будут отправлять в магазины Москвы и Подмосковья.

Ранее стало известно, что агрофирма Коломны решит вопрос с семенами овощей в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.