ПМЭФ-2022 принес успех Подмосковью. Московская область создаст тысяч новых рабочих мест

ПМЭФ-2022 принес успех Подмосковью: оно вошло в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. За два дня форума с регионом заключили многочисленные контракты, которые скоро заметно улучшат качество жизни в Московской области. Новые проекты помогут решить проблемы импортозамещения, а главное, создадут около 15 тысяч новых рабочих мест.

Нынешний Петербургский международный экономический форум стал значительным событием для Московской области. Недаром главной темой форума стал девиз «Новый мир — новые возможности». Уже ко второму дню Подмосковье заключило соглашения с 20 инвесторами на общую сумму более 70 миллиардов рублей. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что хотел бы удвоить эти цифры.

Благодаря уже заключенным контрактам в регионе появится порядка 15 тысяч рабочих мест. Сотрудничество коснется самых разных сфер деятельности. Специалисты займутся созданием косметики и комплексов по производству систем очистки воды, производством дорожной техники и лекарств для онкобольных, развитием туристических объектов и индустриальных парков. Кроме того, реализуют еще множество других проектов.

На площадке ПМЭФ-2022 огласили результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив. Московская область впервые заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Губернатор Подмосковья заверил, что регион прикладывает максимальные усилия для развития экономики, предлагая современные решения, которые позволяют двигаться вперед.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные бройлеры накормят Россию

В Московской области займутся разведением племенной птицы. В рамках импортозамещения на базе птицефабрики «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском городском округе построят репродуктор первого порядка мясного направления. Такие предприятия поставляют на птицефабрики молодняк или яйца. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Холдинговая компания Элинар» Игорь Куимов.

Куимов рассказал, что предприятие станет одним из пионеров-репродукторов первого порядка на базе отечественного кросса «Смена». Этот кросс, или, проще говоря, гибрид, вывели в России в 2011 году. Новое высокотехнологичное племенное производство будет отличаться особым подходом к биобезопасности и здоровью птицы. Строительство подмосковного репродуктора начнут в третьем квартале 2022 года, завершить планируют к 2025-му.

Новое предприятие потребует более 4,6 миллиарда рублей — таков планируемый объем инвестиций. Репродуктор обеспечит жителям региона как минимум 50 новых рабочих мест, средняя зарплата составит 60 тысяч рублей. Предполагается, что за один год производство будет давать порядка 670 тысяч тонн мяса бройлеров в живом весе, которых начнут поставлять в разные регионы России.

«Сегодня все птицефабрики Подмосковья производят порядка 226 тысяч тонн птицы на убой. Таким образом, ожидается четырехкратный общий рост производства по отношению к текущим показателям региона», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Источник фото: РИА «Новости»

Импортные лифты заместят российскими

В Серпухове построят новый завод по производству лифтов. Это станет своеобразной перезагрузкой уже существующего Серпуховского лифтостроительного завода. Его гендиректор Евгений Черепнин подписал соглашение с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Продукция предприятия обещает быть востребованной, ведь из-за санкций в этом году возникли сложности с поставками импортных подъемников и оборудования.

Новый завод поможет в будущем избежать таких рисков. Там будут собирать пассажирские лифты, способные поднять груз до двух с половиной тонн, и грузовые подъемники, которые смогут осилить до пяти тонн. Кроме того, наладят выпуск больничных лифтов, а также кабин, дверей шахты, лебедок и станций управления. Максимальная мощность предприятия — 12 тысяч лифтов в год.

«Подмосковье традиционно строит много жилья, МКД, офисных зданий. Из-за санкций в этом году у девелоперов возникли сложности с поставками импортного лифтового оборудования. Чтобы в будущем избежать таких рисков, важно поддерживать отечественных производителей подъемников», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Транспорт Подмосковья» поможет пассажирам

Важным моментом для жителей и гостей Московской области стал договор о развитии цифровых сервисов и внедрении инноваций в транспорт. Российский разработчик информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта «Датапакс» обещает к концу этого года создать и запустить приложение «Транспорт Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

«Наша задача — делать жизнь жителей и гостей Подмосковья комфортной. А внедрение цифровых решений — это не просто удобство, это экономия времени. Выходя из дома на работу, с помощью нового приложения вы сможете заранее построить наиболее оптимальный маршрут и отследить перемещение, время ожидания автобуса», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Пользователи «Транспорта Подмосковья» смогут в онлайн-режиме отслеживать движение автобусов, видеть время ожидания на остановке, а также выражать свое мнение о работе общественного транспорта. Также в приложении появится сервис «Нам по пути», который позволит пассажирам вызвать автобус по требованию.