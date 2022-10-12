Детские школы искусств Подмосковья приняли свыше 52 тысяч заявок с мая по сентябрь | 360°

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Детские школы искусств Подмосковья приняли свыше 52 тысяч заявок с мая по сентябрь

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Жители Подмосковья подали свыше 52 тысяч заявлений в детские школы искусств в этом году. К обучению 1 сентября приступили более 25 тысяч первоклассников, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

«Всего в регионе насчитывается 183 детских школ искусств, в которых на данный момент обучаются более 98 тысяч детей. С ними работают свыше шести тысяч преподавателей», — добавила она.

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Вице-губернатор добавила, что самыми популярными направлениями стали изобразительное искусство, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и хореография.

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В Минкультуры региона напомнили, что Подмосковье оказывает финансовую поддержку одаренным детям, которые проявили себя на конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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