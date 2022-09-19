«Дети активно учатся». Губернатор Подмосковья поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Дети активно учатся». Губернатор Подмосковья поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске

Читать 360tv в

Учебный год уже начался, и важно сдать все школы после капитального ремонта в срок. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дети активно учатся. Хочется верить, что главы и подрядчики так же активно заканчивают капитальный ремонт в тех нескольких школах, которые мы договаривались открыть после первого модуля», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах. Андрей Воробьев поручил завершить все работы вовремя.

Реклама

Андреевскую школу в Солнечногорске на 1164 мест планируют запустить в октябре. Строители уже в процессе работы обнаружили отклонения в уплотнении грунта, на котором стоит здание, поэтому сроки сдачи сдвинули.

Лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября. В здании 1960 года отремонтируют кровлю, фасад, улучшат внутреннюю отделку, электрику.

0 0 0 0 0 0