Андреевская школа в Солнечногорске откроется в октябре

Ремонта в Андреевской школе в Солнечногорске ждали несколько лет. С марта учеников перевели на дистанционное обучение. По словам родителей, ход ремонта стал заметен лишь летом. Распахнуть двери школы родителям пообещали к октябрю этого года.

Недавно в школе провели собрание, где представитель строительной организации рассказал причину задержки сроков сдачи. По его словам, в процессе ремонта строители обнаружили отклонения в уплотнении грунта, на котором стоит учебное заведение.

Источник фото: телеканал «360»

«По усилению фундамента мы находимся в повторной экспертизе. На данный момент у нас пройдена экспертиза одна. Сейчас мы находимся на повторной экспертизе в Московской области. Когда мы выйдем с экспертизы, будут даны еще какие-то решения данной конструкции», — сказал представитель строительной организации.

От родителей школьников собралась инициативная группа, которая уже вторую неделю приходит проверять ход ремонта.

Источник фото: телеканал «360»

По словам подрядчика, сейчас на объекте параллельно с проведением экспертизы ведутся работы по замене проводки, водопровода и приборов освещения. Всего в Андреевской школе числятся 1164 ученика.

Ранее стало известно, что строительство школ и детских садов ускорили в Подмосковье.